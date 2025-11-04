दिल्ली पर सामान्य ज्ञान (GK) क्विज़ के महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब यहां देखें

दिल्ली हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखती है। यह शहर न सिर्फ देश की राजधानी है बल्कि अपने अंदर एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति को समेटे हुए है। प्राचीन काल से लेकर आज तक दिल्ली ने कई बदलाव देखे हैं और यह शहर अब भी भारत की पहचान के रूप में खड़ा है। क्विज़ के माध्यम से हम इस शहर के इतिहास, स्थापत्य, राजनीति और भौगोलिक विशेषताओं के बारे में मज़ेदार और ज्ञानवर्धक तरीके से जान सकते हैं।
1. दिल्ली में कौन-सा स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था?
A) इंडिया गेट
B) लाल किला
C) लोटस टेंपल
D) कुतुब मीनार
उत्तर: D) कुतुब मीनार
व्याख्या: कुतुब मीनार की स्थापना 1199 में की गई थी और इसे वर्ष 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।
2. दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था?
A) हर्बर्ट बेकर
B) चार्ल्स कोरिया
C) एडविन ल्यूटियंस
D) ले कॉर्बूज़िए
उत्तर: C) एडविन ल्यूटियंस
व्याख्या: इंडिया गेट का शिलान्यास 1921 में किया गया था और इसका डिज़ाइन एडविन ल्यूटियंस ने तैयार किया था। इसे 1931 में राष्ट्र को समर्पित किया गया।
3. दिल्ली में संसद भवन को किस नाम से जाना जाता है?
A) राष्ट्रपति भवन
B) संसद भवन (Sansad Bhavan)
C) लोकसभा भवन
D) राज्यसभा भवन
उत्तर: B) संसद भवन
व्याख्या: संसद भवन को ‘संसद भवन’ या ‘Sansad Bhavan’ कहा जाता है, जहाँ लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें होती हैं।
4. निम्नलिखित में से कौन-सी नदी दिल्ली से होकर बहती है?
A) यमुना
B) गंगा
C) घाघरा
D) सरस्वती
उत्तर: A) यमुना
व्याख्या: यमुना नदी दिल्ली से होकर बहती है और यह शहर के लिए जल का एक प्रमुख स्रोत है।
5. दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?
A) अरविंद केजरीवाल
B) शीला दीक्षित
C) मदन लाल खुराना
D) चौधरी ब्रह्म प्रकाश
उत्तर: D) चौधरी ब्रह्म प्रकाश
व्याख्या: चौधरी ब्रह्म प्रकाश 1952 में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे।
6. राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है?
A) चांदनी चौक
B) जनपथ
C) राजपथ (अब कर्तव्य पथ)
D) कनॉट प्लेस
उत्तर: C) राजपथ (कर्तव्य पथ)
व्याख्या: राष्ट्रपति भवन, जो भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, राजपथ (अब कर्तव्य पथ) के पश्चिमी छोर पर स्थित है।
7. लाल किला किसने बनवाया था?
A) शाहजहां
B) औरंगज़ेब
C) अकबर
D) जहांगीर
उत्तर: A) शाहजहां
व्याख्या: लाल किला 1639 में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की।
8. दिल्ली का लोटस टेंपल किस धर्म को समर्पित है?
A) हिन्दू धर्म
B) ईसाई धर्म
C) बहाई धर्म (Baháʼí Faith)
D) बौद्ध धर्म
उत्तर: C) बहाई धर्म
व्याख्या: लोटस टेंपल एक बहाई उपासना स्थल है जिसे दिसंबर 1986 में जनता के लिए समर्पित किया गया था।
9. क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन कौन-सा है?
A) राजीव चौक
B) कश्मीरी गेट
C) द्वारका सेक्टर 21
D) हौज़ खास
उत्तर: B) कश्मीरी गेट
व्याख्या: कश्मीरी गेट दिल्ली का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है जो तीन प्रमुख लाइनों को जोड़ता है।
10. दिल्ली भारत की आधिकारिक राजधानी कब बनी?
A) 1911
B) 1920
C) 1947
D) 1950
उत्तर: A) 1911
व्याख्या: 1911 के दिल्ली दरबार में राजा जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation