Haryana NEET UG Counselling 2025: NEET यूजी काउंसलिंग राउंड 3 का रिवाइज्ड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट घोषित

हरियाणा में MBBS और BDS कोर्स में दाखिले के लिए इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय (DMER), ने NEET UG 2025 काउंसलिंग के तीसरे राउंड का रिवाइज्ड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट सह मेरिट सूची 3 नवंबर 2025 को जारी कर दी है। यह रिजल्ट पहले जारी किए गए रिजल्ट को वापस लिए जाने के बाद जारी किया गया है। जिन छात्रों ने 30 और 31 अक्टूबर 2025 को अपनी चॉइस फिलिंग में बदलाव किए थे। वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं।

पहले तीन राउंड में भाग लेने वाले 3,682 छात्रों की अलॉटमेंट सीट की स्थिति जारी कर दी गई है।

254 कैंडिडेट्स की सीटें अपग्रेड की गई हैं। साथ ही, 438 कैंडिडेट्स के अलॉटमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

हरियाणा NEET काउंसलिंग 2025 राउंड 3 का ओरिजिनल रिजल्ट 24 अक्टूबर, 2025 को घोषित किया गया था। इसमें 4,071 छात्रों के नाम शामिल थे। सीट मैट्रिक्स में अमेंडमेंट के आधार पर, रजिस्ट्रेशन और चॉइस की प्रक्रिया 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित की गई है।