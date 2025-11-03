Check Women's ODI World Cup Winners List
Haryana NEET UG Counselling 2025: NEET यूजी काउंसलिंग राउंड 3 का रिवाइज्ड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट घोषित

Nov 3, 2025, 17:20 IST

हरियाणा नीट 2025 काउंसलिंग राउंड 3  रिवाइज्ड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 3 नवंबर, 2025 को चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय हरियाणा द्वारा जारी किया गया है। परिणाम में 3,682 छात्रों को शामिल किया गया है, जिन्होंने पहले तीन राउंड में भाग लिया था।

Haryana NEET UG Counselling 2025 Round 3 Revised Seat Allotment
हरियाणा में MBBS और BDS कोर्स में दाखिले के लिए इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय (DMER), ने NEET UG 2025 काउंसलिंग के तीसरे राउंड का रिवाइज्ड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट सह मेरिट सूची 3 नवंबर 2025 को जारी कर दी है। यह रिजल्ट पहले जारी किए गए रिजल्ट को वापस लिए जाने के बाद जारी किया गया है। जिन छात्रों ने 30 और 31 अक्टूबर 2025 को अपनी चॉइस फिलिंग में बदलाव किए थे। वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। 

पहले तीन राउंड में भाग लेने वाले 3,682 छात्रों की अलॉटमेंट सीट की स्थिति जारी कर दी गई है।

254 कैंडिडेट्स की सीटें अपग्रेड की गई हैं। साथ ही, 438 कैंडिडेट्स के अलॉटमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

हरियाणा NEET काउंसलिंग 2025 राउंड 3 का ओरिजिनल रिजल्ट 24 अक्टूबर, 2025 को घोषित किया गया था। इसमें 4,071 छात्रों के नाम शामिल थे। सीट मैट्रिक्स में अमेंडमेंट के आधार पर, रजिस्ट्रेशन और चॉइस की प्रक्रिया 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित की गई है। 

रिजल्ट को चेक कैसे करें? 

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी रिवाइज्ड सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट  सह मेरिट सूची डाउनलोड कर सकते हैं। 

1. सबसे पहले DMER हरियाणा की काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट uhsrugcounselling.com पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Notification' या 'Latest Updates' सेक्शन को देखें।

3. फिर, '(Round 3) Provisional Merit List cum Allotment of seats of the Candidates for admission to MBBS/BDS Courses Academic Session 2025-26' वाले लिंक पर क्लिक करें। 

4. स्क्रीन पर एक PDF फाइल के रूप में रिजल्ट खुलेगा। इसे डाउनलोड करें।

5. PDF फाइल में NEET रोल नंबर डालकर सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट चेक करें। 

हरियाणा NEET UG काउंसलिंग राउंड 3 की महत्वपूर्ण डेट्स  

जिन छात्रों को सीट अलॉट हुई है, उन्हें अपनी सीट के कंफर्मेशन के लिए नीचे दी गई टेबल का  पालन करना होगा।

इवेंट 

रिवाइज्ड डेट्स 

प्रोविजनल ट्यूशन फीस जमा करना (Online Deposition of Provisional Tuition Fee)

03 नवंबर से 04 नवंबर 2025 (रात 08:00 बजे तक)

दस्तावेज वेरिफिकेशन (Physical Document Verification)

05 नवंबर से 07 नवंबर 2025 (सुबह 09:00 बजे से)

प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करना (Downloading of Provisional Admission Letter)

05 नवंबर से 08 नवंबर 2025

अलॉटेड इंस्टीट्यूट में शामिल होने की लास्ट डेट (Last Date of Joining)

08 नवंबर 2025 (शाम 04:00 बजे तक)

मेरिट सूची में शामिल डिटेल्स 

रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट-सह-अलॉटेड रिजल्ट में छात्रों के लिए निम्नलिखित जानकारी शामिल है:

  • हरियाणा NEET 2025 काउंसलिंग लॉगिन आईडी 
  • NEET 2025 अखिल भारतीय रैंक 
  • NEET 2025 स्कोर 
  • कैंडिडेट का नाम 
  • अलॉटेड इंस्टीट्यूट
  • अलॉटेड कैटेगरी और कोर्स (Allotted Category and Course)
  • जिन छात्रों को इस राउंड में सीट मिली है, उन्हें तय समय पर ऑनलाइन प्रोविजनल ट्यूशन फीस जमा करनी होगी।
  • फीस जमा करने के बाद, छात्रों को अलॉटेड सीट को सुरक्षित करने के लिए निर्धारित तारीखों पर अपने सभी दस्तावेजों के साथ सत्यापन केंद्र (Pt. B.D. Sharma UHS, Rohtak) पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
  • प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड किया जा सकेगा। 
  • अंत में, एडमिशन लेटर और सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ 08 नवंबर 2025 तक आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। समय सीमा चूकने पर सीट रद्द हो सकती है।

