SBI Clerk Result 2025 OUT: एसबीआई क्लर्क Prelims रिजल्ट sbi.co.in पर जारी, यहां से करें चेक

SBI Clerk Prelims Result 2025 Date: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही SBI क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित करेगा। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अपना रिजल्ट sbi.co.in/web/careers/current-openings से देख सकते हैं। हालांकि, SBI ने अभी तक परिणाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि यह जल्द ही जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद, उम्मीदवार इसे डाउनलोड करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज करेंगे। सफल उम्मीदवारों को इसके बाद मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा। इस वर्ष SBI क्लर्क परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी।

Check SBI Clerk Cut Off 2025

SBI Clerk Prelims Result 2025

20, 21 और 27 सितंबर, 2025 को आयोजित एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे। अब वे अपने एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम www.sbi.co.in पर जारी किए जाएंगे, जिसमें योग्यता अंक, स्कोर और कट-ऑफ शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं।