SBI Clerk Result 2025 OUT: एसबीआई क्लर्क Prelims रिजल्ट sbi.co.in पर जारी, यहां से करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Nov 4, 2025, 19:17 IST

SBI Clerk Prelims Result 2025 Link: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम sbi.bank.in पर जारी करेगा। यह परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। उम्मीदवार अपना रिजल्ट लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके देख सकेंगे।

SBI Clerk Prelims Result 2025 Date: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही SBI क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित करेगा। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अपना रिजल्ट sbi.co.in/web/careers/current-openings से देख सकते हैं। हालांकि, SBI ने अभी तक परिणाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि यह जल्द ही जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद, उम्मीदवार इसे डाउनलोड करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज करेंगे। सफल उम्मीदवारों को इसके बाद मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा। इस वर्ष SBI क्लर्क परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी।

Check SBI Clerk Cut Off 2025

20, 21 और 27 सितंबर, 2025 को आयोजित एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे। अब वे अपने एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम www.sbi.co.in पर जारी किए जाएंगे, जिसमें योग्यता अंक, स्कोर और कट-ऑफ शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं।

संगठन का नामस्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
पद का नाम क्लर्क (जूनियर एसोसिएट)
रिक्तियां 6589
SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा की तिथि 20, 21 और 27 सितंबर 2025
आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in

एसबीआई क्लर्क 2025 (विज्ञापन संख्या: CRPD/CR/2025-26/06) का प्रारंभिक परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइटwww.sbi.co.in पर ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा। परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार अपने परिणाम देखने के लिए लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करेंगे। जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक सक्रिय होगा, हम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए इसे इस लेख में डायरेक्ट लिंक के रूप में अपडेट कर देंगे।

SBI Clerk Prelims Result 2025 कैसे चेक करें? 

उम्मीदवार जो एसबीआई प्रीलिम्स परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अपना रिजल्ट नीचे दिए स्टेप्स की मदद से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

  • SBI की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in/web/careers पर जाएं।

  • होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करें और “Current Openings” सेक्शन खोजें।

  • स्क्रॉल करें Junior Associates (Customer Support & Sales) (Advertisement No: CRPD/CR/2025-26/06) देखें।

  • लिंक “PRELIMINARY RESULT FOR SBI JUNIOR ASSOCIATED FOR EXAM HELD ON 20th, 21st, and 27th September 2025” पर क्लिक करें।

  •  इसके बाद स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुलेगा।

  • लॉगिन बॉक्स में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें, कैप्चा कोड भरें और “सबमिट” पर क्लिक करें।

  • आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे चेक करें और डाउनलोड करें।

