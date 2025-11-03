ICC Women's World Cup 2025 Award Winners: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने नया इतिहास रच दिया। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला महिला वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय महिला क्रिकेट ने वह मुकाम हासिल किया, जिसकी देशभर में वर्षों से प्रतीक्षा थी। पूरे देश में इस जीत का जश्न मनाया गया और खिलाड़ियों को अभूतपूर्व सम्मान व रिकॉर्डतोड़ इनामों से नवाजा गया।
BCCI ने की पैसों की बारिश
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने महिला टीम के इस ऐतिहासिक कारनामे के लिए ₹51 करोड़ के रिकॉर्ड नकद इनाम की घोषणा की है। यह इनाम राशि आईसीसी द्वारा निर्धारित आधिकारिक विजेता पुरस्कार (4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग ₹39.78 करोड़) से भी अधिक है।
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि यह इनाम भारतीय महिला खिलाड़ियों के जज़्बे और प्रदर्शन के प्रति आभार का प्रतीक है। यह राशि खिलाड़ियों, चयनकर्ताओं और सपोर्ट स्टाफ के बीच वितरित की जाएगी, जिससे बोर्ड की महिला क्रिकेट के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता झलकती है।
ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 पुरस्कार विजेता
|
पुरस्कार
|
विजेता
|
प्रमुख उपलब्धि
|
विजेता
|
भारत
|
दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया
|
उपविजेता
|
दक्षिण अफ्रीका
|
-
|
फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच
|
शफाली वर्मा
|
87 रन (78 गेंदों में) और 2 विकेट (36 रन देकर)
|
टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
|
दीप्ति शर्मा
|
9 मैचों में 22 विकेट, फाइनल में 58 रन
|
सर्वाधिक रन
|
लौरा वोल्वार्ट (दक्षिण अफ्रीका)
|
9 पारियों में 571 रन
|
सर्वाधिक विकेट
|
दीप्ति शर्मा (भारत)
|
22 विकेट
शफाली और दीप्ति का कमाल:
फाइनल मुकाबले में शफाली वर्मा ने शानदार 87 रनों की तेज़ पारी खेली और दो महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं, दीप्ति शर्मा को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने 22 विकेट लेकर न केवल गेंद से बल्कि बल्ले से भी कमाल किया, और फाइनल में उनका पांच विकेट हॉल मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
कितनी मिली पुरस्कार राशि
आईसीसी ने इस बार महिला वर्ल्ड कप की पुरस्कार राशि में लगभग 300% की वृद्धि की, जिससे कुल पुरस्कार पूल करीब ₹123 करोड़ तक पहुंच गया। बीसीसीआई की ओर से दी गई ₹51 करोड़ की अतिरिक्त राशि ने इस सफलता को और भी ऐतिहासिक बना दिया।
यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के नए युग की शुरुआत है। इस सफलता ने देश में महिला खेलों की पहचान और सम्मान को नई ऊंचाई दी है। अब उम्मीद की जा रही है कि महिला खिलाड़ियों को न केवल अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें पुरुष क्रिकेट के समान पहचान और अवसर भी प्राप्त होंगे।
भारतीय खेल इतिहास का स्वर्ण अध्याय
भारत की यह जीत देश के खेल इतिहास का स्वर्ण अध्याय बन गई है। पहली बार विश्व कप चैंपियन बनने के साथ भारतीय महिला टीम ने अपने साहस, एकता और अनुशासन का परिचय दिया। टीम की निरंतरता, रणनीति और आत्मविश्वास ने यह साबित कर दिया कि अब महिला क्रिकेट केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि सफलता की नई परिभाषा बन चुकी है।
वहीं बीसीसीआई का यह ऐतिहासिक कदम (₹51 करोड़ का इनाम) न केवल इस जीत का जश्न है, बल्कि यह संदेश भी कि महिला खिलाड़ियों को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए।
