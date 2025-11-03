इस देश के पास है दुनिया का सबसे लंबा रेल नेटवर्क? देखें भारत की रैंक

World’s Longest Railway Network: रेलवे ने सदैव औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और वैश्वीकरण की रीढ़ के रूप में कार्य किया है। इसने विश्वभर में आर्थिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तन को नई दिशा दी है। रेलमार्गों ने माल और यात्रियों के बड़े पैमाने पर परिवहन को संभव बनाकर न केवल शहरों को जोड़ा, बल्कि व्यापार को सशक्त किया और क्षेत्रीय विकास को भी गति दी। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) के पास है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ (International Union of Railways) के 2021 के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में 1,48,433 किलोमीटर लंबी एक्टिव रेल पटरियाँ हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक भी, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है, जिसकी कुल परिचालन लंबाई लगभग 2,50,000 किलोमीटर है। यह इसे वैश्विक स्तर पर सबसे विशाल और विकसित रेलवे नेटवर्क बनाता है।

अमेरिका के बाद चीन दूसरे, रूस तीसरे, और भारत कुल रेल पटरियों की लंबाई के मामले में चौथे स्थान पर स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America)

Longest rail network 2025: विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका की है, जिसकी कुल सक्रिय रूप से रखरखाव की गई पटरियों की लंबाई लगभग 2,50,000 किलोमीटर (लगभग 1,55,000 मील) है। यह नेटवर्क गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। महत्व: अमेरिकी रेलवे नेटवर्क देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह माल परिवहन, यात्री सेवाओं और औद्योगिक संपर्कों में अत्यंत अहम भूमिका निभाता है।

विशेषताएं: यह नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और प्रमुख शहरों, औद्योगिक केंद्रों व बंदरगाहों को जोड़ता है। अन्य प्रमुख रेलवे नेटवर्क चीन (China): कुल लंबाई: लगभग 1,24,000 किलोमीटर

विशेषता: विश्व के सबसे उन्नत हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध। रूस (Russia): कुल लंबाई: लगभग 86,000 किलोमीटर

विशेषता: विशाल क्षेत्र को जोड़ता है, जिसमें प्रसिद्ध ट्रांस-साइबेरियन रेलवे शामिल है।