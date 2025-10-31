One Liners Current Affairs 31 Oct 2025: इस साल सरदार वल्लभभाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई जा रही है?

One Liners Current Affairs 31 Oct 2025: वन लाइनर करेंट अफेयर्स को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया जा रहा है. ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे. आज के हाईलाइट्स में राष्ट्रीय एकता दिवस 2025, आदि से जुड़े टॉपिक शामिल है.

राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है- 31 अक्टूबर

इस साल सरदार वल्लभभाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई जा रही है- 150वीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 01 नवंबर को किस राज्य में 14,260 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का अनावरण करेंगे- छत्तीसगढ़

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) एआईसीटीई मुख्यालय में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है- आईबीएम

आठवें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया- नई दिल्ली

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव कौन हैं जिन्होंने नॉर्वे-भारत साझेदारी पहल की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की- श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव