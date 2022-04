Pakistan Political Crisis: बाकी दुनिया के लिए पाकिस्तान के राजनीतिक संकट का क्या मतलब है?

Pakistan Political Crisis:पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर 03 अप्रैल 2022 को नेशनल असेंबली भंग कर दी. नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष ने इससे कुछ मिनट पहले ही उनके खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. इमरान खान ने राष्ट्रपति को मध्यावधि चुनाव कराने की सलाह दी है. बता दें कि पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संसद को भंग करवाकर अब आम चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं.

पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा है कि नेशनल असेंबली के विघटन के संबंध में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कार्य अदालत के आदेश के अधीन होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को निलंबित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया.

I have written to the President to dissolve the assemblies. There should be elections in a democratic way. I call upon the people to Pakitan to prepare for elections: Pakistan PM Imran Khan



(Source: PTV) pic.twitter.com/tUEjJ1Xr3W