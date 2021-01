प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट में AIIMS का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की आधारशिला रखी. उन्‍होंने कहा कि इससे गुजरात में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

वर्चुअल तरीके से आयोजित समारोह में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राज्‍य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे भी शामिल हुए. पीएम मोदी ने कहा कि देश को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए एक और कदम बढ़ाया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह साल चुनौतियों से भरा रहा है. साल ये अंतिम दिन भारत के लाखों डॉक्टर्स, हेल्थ वॉरियर्स, सफाई कर्मियों, दवा दुकानों में काम करने वाले, और दूसरे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को याद करने का है. पीएम मोदी ने कहा कि साल 2020 हमें यह सिखाकर जा रहा है कि स्‍वास्‍थ्‍य ही संपदा है.

'Swasthya hi sampada hai', the year 2020 has taught us this well. It has been a year full of challenges: PM Narendra Modi https://t.co/c7L7V8EtG0 pic.twitter.com/lWzAsEAid3