UNEP: भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, जानें इस अवार्ड के बारें में

Wildlife biologist Dr. Purnima Devi Barman @storksister of India leads the “Hargila Army,” an all-female movement protecting the Greater Adjutant Stork from extinction. She’s the 2022 “Entrepreneurial Vision” #EarthChamps winner: https://t.co/7L7yJv2YPp #GenerationRestoration pic.twitter.com/SaDXeeCBEP

