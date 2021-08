पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, दो ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला

रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने एक और मेडल अपने नाम कर लिया. भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने 01 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है. सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के मैच में चीन की शटलर बिंगजिआओ पर 21-13 और 21-15 से जीत दर्ज की है.

पीवी सिंधु को इस मुकाबले को जीतने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई और उन्होंने महज 52 मिनट में यह मुकाबला अपने नाम कर लिया. पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता तो चीन की चेन यू फे ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. उन्होंने फाइनल में चीनी ताइपे की ताइ त्जू यिंग को 21-18, 19-21, 21-18 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया.

पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है. उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है. सिंधु ने चीन की बिंगजियाओ को सीधे गेम 21-13, 21-15 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया है. पीवी सिंधु ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं. पुरुषों में पहलवान सुशील कुमार (कांस्य- बीजिंग 2008, रजत- लंदन 2012) ने यह कारनामा किया था.

HISTORY CREATED🤩@Pvsindhu1 becomes 1️⃣st 🇮🇳 woman & only 2️⃣nd athlete after @WrestlerSushil to win 2️⃣ back to back medals. It's also 3️⃣rd consecutive #Olympic medal from #Badminton.She defeats 🇨🇳's Bing Jiao to clinch🥉at #Tokyo2020🥳#SmashfortheGlory#Cheer4India#TeamIndia pic.twitter.com/vYYSN11dzj