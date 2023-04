संदीप लामिछाने ने तोड़ा ODI में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड, यहां देखें टॉप 10

नेपाल के 22-वर्षीय लेग स्पिनर संदीप लामिछाने (Sandeep Lamichhane) ने हाल ही में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

संदीप ने वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह नया कीर्तिमान रच दिया है. उन्होंने यह रिकॉर्ड एसीसी मेंस प्रीमियर कप में ओमान के खिलाफ हासिल किया.

Records are meant to be broken and I'm proud to have achieved the title of the fastest 100 ODI wickets in the world! This feat wouldn't have been possible without the unwavering support of my family, supporters, teammates and coaches who have been my pillars of strength…. pic.twitter.com/7RFEU0NDLi