Digital India Awards 2022: डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में 'स्मार्ट सिटीज मिशन' ने जीता प्लेटिनम आइकन

Digital India Awards 2022: 'स्मार्ट सिटीज मिशन' ने अपनी पहल "डेटास्मार्ट सिटीज: एम्पावरिंग सिटीज़ थ्रू डेटा" (DataSmart Cities: Empowering Cities through Data) के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम आइकन जीता.

'स्मार्ट सिटीज मिशन', आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक पहल है. 'डेटास्मार्ट सिटीज: एम्पावरिंग सिटीज़ थ्रू डेटा' एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने की एक महत्वपूर्ण पहल है जो शहरों में साक्ष्य-आधारित लेने में मदद करता है.

Smart Cities Mission, @MoHUA_India wins Platinum Icon in #DigitalIndiaAwards2022 for their initiative DataSmart Cities: Empowering Cities through Data.



DataSmart Cities Initiative awarded Digital India Awards 2022 under Data Sharing & Use for Socio Economic Development category. pic.twitter.com/KAruoTl2gy