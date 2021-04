सोनम मलिक बनीं टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान

अठारह वर्षीय सोनम मलिक ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान बन गई हैं. उन्होंने 09-11 अप्रैल, 2021 को कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर में महिलाओं के 62 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में रजत पदक जीत लिया है.

सोनम ने ग्रुप बी के मैचों में चीन की जिया लोंग और चीनी ताइपे की हसीन पिंग पाल को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. उन्होंने कजाकिस्तान की विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अय्युलम कासिमोवा को हराया.

Sonam wins Olympic quota!#SonamMalik makes a remarkable comeback from 0-6 down to beat home favourite Ayaulym Kassymova of Kazakhstan 9-6 to win a #Tokyo2020 in women’s 62 kg wrestling at the Asian Olympic Qualifier. She becomes the 3rd Indian female & 6th Wrestler to win quota pic.twitter.com/FAKkHaDNXV