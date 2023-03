Craig Fulton: क्रेग फुल्टन बने इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच, बेल्जियम को बना चुके है वर्ल्ड चैंपियन

इंडियन मेंस हॉकी टीम के लिए नए कोच की तलाश पूरी हो गयी है. साउथ अफ्रीका के क्रेग फुल्टन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है. एफआईएच प्रो लीग से पहले टीम इंडिया के लिए नए कोच की नियुक्ति अहम है.

2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद से टीम इंडिया के लिए नए कोच की तलाश थी. गौतलब है कि 2023 पुरुषों हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था.

🇮🇳👔 It's time for Craig Fulton



Hockey India is delighted to appoint Craig Fulton as the new Chief Coach of the Indian Men's Hockey Team.