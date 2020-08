सुरेश रैना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी महेंद्र सिंह धोनी के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. सुरेश रैना ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है. सुरेश रैना ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि आपके साथ क्रिकेट खेलने से बेहतर और कुछ नहीं रहा, पूरे दिल से और गर्व से मैं आपके इस सफर में शामिल होने को चुना है.

सुरेश रैना ने इन्स्टाग्राम पोस्ट में संन्यास लेने का घोषणा करते हुए सभी को चौंका दिया. सुरेश रैना के संन्यास की घोषणा से थोड़ी देर पहले महेंद्र सिंह धोनी ने भी संन्यास का घोषणा किया था. सुरेश रैना ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की जिसमें उनकी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथी खिलाड़ी केदार जाधव, महेंद्र सिंह धोनी, अंबाती रायडू, कर्ण शर्मा और मोनू सिंह दिख रहे हैं.

सुरेश रैना ने अपने 16 साल के करियर में भारत के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले. उन्होंने इस बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 7000 से ज्यादा रन बनाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 768 रन दर्ज हैं. टेस्ट में उनके नाम एक शतक और 7 अर्धशतक दर्ज हैं.

सुरेश रैना के नाम वनडे इंटरनेशनल में 5615 रन दर्ज हैं, जिसमें 5 शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं. सुरेश रैना का वनडे में बेस्ट स्कोर नाबाद 116 रन रहा. 78 टी-20 में रैना ने कुल 1605 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं. सुरेश रैना क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं.

सुरेश रैना का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में 27 नवंबर 1987 को हुआ था. सुरेश रैना का घर का नाम सोनू है. ​उन्होंने क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने के लिए वर्ष 2000 में लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में एडिमिशन लिया था.

उन्हें फरवरी 2003 में 16 वर्ष की उम्र में असम के खिलाफ उत्तर प्रदेश रणजी टीम की ओर से डेब्यू करने का मौका मिला. सुरेश रैना ने 2004 के U-19 वर्ल्ड कप में तीन अर्धशतक लगाए, जिसमें 38 गेंद में खेली गई 90 रनों की तूफानी पारी भी शामिल थी.

सुरेश रैना ने 2005 में भारतीय टीम के लिए पदार्पण किया और उस दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट से शुरुआत की. उन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 30 जुलाई 2005 को डांबुला में श्रीलंका के ​विरूद्ध खेला. इस वनडे सत्र में रैना ने भारत के लिए 53.75 की शानदार औसत के साथ 645 रन बनाए.

उन्होंने इसके बाद 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 डेब्यू किया था यह भारत का पहला टी20 मैच भी था. इसके बाद रैना को साल 2010 में धोनी की कप्तानी में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट कैप पहनने का मौका मिला था. उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में शतक जड़ने का कारनामा कर दिखाया था.

