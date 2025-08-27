Schools Holiday on 27th August
JNVST 2026: नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन की लास्ट डेट आज, नहीं लगेगी फीस, ऐसे करें अप्लाई

Mahima Sharan
Aug 27, 2025, 12:06 IST

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST 2026-27) के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज यानी 27 अगस्त है। ऐसे में जो भी अभिभावक अपने बच्चों का कक्षा 6 में दाखिला कराना चाहते हैं, वे तुरंत ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र पूरी तरह से निःशुल्क भरा जा सकता है।

देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNV) में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 27 अगस्त 2025 है। सभी अभिभावक जो अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, वे बिना किसी देरी के तुरंत ऑनलाइन फॉर्म भरें। बता दें कि आज शाम से आवेदन विंडो बंद हो जाएगा, जिसके बाद के सभी आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 

एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in  पर विजिट करे के अप्लाई कर सकते हैं।

फ्री में भर सकते हैं एडमिशन फॉर्म

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एडमिशन प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भुगतान नहीं करना होगा।

घर बैठे स्वयं भर सकते हैं फॉर्म

अभिभावक घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर कर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे फॉर्म भरने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें- 

  • स्टेप 1: JNVST Class 6 Admission Application Form 2025 भरने के लिए NVS की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं।

  • स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर पॉप अप सेक्शन में एडमिशन से संबंधित वेबसाइट लिंक cbseitms.rcil.gov.in/nvs पर क्लिक करें।

  • स्टेप 3: अब नए पेज पर Click here for Registration for Class VI JNVST (2026-27) वाले लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई सभी जानकारी सभी सही-सही भरें।

  • स्टेप 4: आवेदन पूरा होने के बाद Click Here to Print Registration Form पर क्लिक करें और एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटऑउट अपने पास रखें। 

फॉर्म भरने के लिए छात्रों में किन योग्यताओं की आवश्यकता है?

कक्षा 6 एडमिशन के लिए छात्र का कक्षा 5 पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कत्रा 6 में एडमिशन के लिए छात्र का जन्म 1 मई 2014 और 31 जुलाई 2016 के बीच होना चाहिए। इसके साथ ही कम से कम 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण क्षेत्रों से अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी।

फॉर्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट

  • आवेदन के लिए छात्र/ छात्रा का साइन।

  • अभिभावक का साइन।

  • छात्र या छात्रा की फोटो।

  • माता-पिता और छात्र/ छात्रा द्वारा साइन किया हुआ और स्कूल के हेडमास्टर द्वारा सत्यापित प्रमाण- पत्र।

  • आधार कार्ड (यदि नहीं है तो मान्य कोई अन्य आवास प्रमाण पत्र)।

  • सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी आधार विवरण/निवास प्रमाण पत्र।

  • उम्मीदवार के मूल विवरण जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक, आधार संख्या, APAAR आईडी, पैन नंबर आदि भी आवेदन पोर्टल पर भरने होंगे।

Note:  ध्यान रखें कि सभी दस्तावेज़ JPG प्रारूप में होने चाहिए और उनका आकार 10KB से 100KB के बीच होना चाहिए।

