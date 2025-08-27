JNVST 2026: नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन की लास्ट डेट आज, नहीं लगेगी फीस, ऐसे करें अप्लाई

देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNV) में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 27 अगस्त 2025 है। सभी अभिभावक जो अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, वे बिना किसी देरी के तुरंत ऑनलाइन फॉर्म भरें। बता दें कि आज शाम से आवेदन विंडो बंद हो जाएगा, जिसके बाद के सभी आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर विजिट करे के अप्लाई कर सकते हैं।

फ्री में भर सकते हैं एडमिशन फॉर्म

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एडमिशन प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भुगतान नहीं करना होगा।

घर बैठे स्वयं भर सकते हैं फॉर्म

अभिभावक घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर कर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे फॉर्म भरने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें-