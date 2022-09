Roger Federer retirement: टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने की संन्यास की घोषणा, जानें उनके बारे में

Roger Federer announces retirement: फेड एक्स नाम से मशहूर, टेनिस जगत के बादशाह स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा कर दी है. फेडरर काफी लम्बे समय से चोट से जूझ रहे थे. टेनिस जगत के इस महान खिलाड़ी का करियर 24 साल का था. उन्होंने एक वीडियो सन्देश के माध्यम से अपने सन्यास की घोषणा की है. इस साल लन्दन में होने वाला लेबर कप उनका आखिरी एटीपी टूर्नामेंट होगा.

टेनिस जगत में उनका करियर दो दशक से अधिक समय का था. 41 वर्षीय फेडरर ने चोट की वजह से संन्यास की घोषणा की है. फेडरर सबसे लम्बे समय तक नंबर एक रैंकिंग पर बने रहने का रिकॉर्ड भी बनाया था. साथ ही उनके पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड भी था.

फेडरर ने अपने करियर में कुल 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते है. फेडरर ने अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम चार साल पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता था. लेकिन उसके बाद चोट के कारण वह मैदान से दूर रहे. पिछली बार वह 2021 में फ्रेंच ओपन में दिखाई दिए थे. उनसे आगे स्पेन के राफेल नडाल (22) और सर्बिया के नोवाक जोकोविक (21) है.

फेडरर ने अपने टेनिस करियर में 1500 से अधिक मैच खेले है. उन्होंने कुल 103 ATP एकल खिताब जीते हैं. वह स्विट्जरलैंड की तरफ से ओलिंपिक में डबल्स में गोल्ड जीता था. फेडरर ने 2003 में विंबलडन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था.

ग्रैंड स्लैम एकल ख़िताब:

ओलंपिक पदक : रोजर फेडरर ने वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अपने देश के लिए, युगल मुकाबले में स्वर्ण पदक दिलाया था. साथ ही 2012 के लन्दन ओलंपिक में एकल में रजत पदक जीता था.



एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स (ATP) की रैंकिंग में लगभग 309 सप्ताह तक विश्व नंबर 1 खिलाड़ी थे. जिसमें से वह लगातार 237 सप्ताह तक विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी थे.

Dear Roger,my friend and rival.

I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.

It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court 👇🏻