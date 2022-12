Top 5 Hindi Current Affairs of the Day: 22 दिसंबर 2022 – ओमिक्रॉन सब-वेरिएंट BF.7, नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ऑस्कर 2023

Top 5 Hindi Current Affairs: टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 22 दिसंबर 2022 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से ओमिक्रॉन सब-वेरिएंट BF.7, नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर और ऑस्कर 2023 आदि शामिल हैं.

भारत के पहले ह्यूमन-स्पेस फ्लाइट 'H1-गगनयान' को वर्ष 2024 के फोर्थ क्वार्टर में लांच किया जायेगा. केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि क्रू मेम्बर की सुरक्षा के लिए गगनयान -1 मिशन से पहले दो मानवरहित उड़ानें निर्धारित की गयी है. इसको विभिन्न उड़ान स्थितियों में टेस्ट किया जायेगा जिससे मुख्य मिशन के समय किसी प्रकार की कोई तकनिकी समस्या ना हो.

ऑस्कर 2023 (95वां अकादमी अवार्ड) में इस बार भारत की भारत की चार फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है. इसमें एसएस राजामौली की ‘RRR’ और पान नलिन द्वारा निर्देशित फिल्म ‘द लास्ट फिल्म शो’ (छैलो शो) ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इसके अतिरिक्त दो भारतीय डॉक्यूमेंट्री ‘ऑल दैट ब्रीथ्स’ (All That Breathes) और ‘द एलिफेंट्स व्हिस्पर्स’ (The Elephant Whisperers) को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी (Documentary Short Film category) में शॉर्टलिस्ट किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हेमंत गुप्ता को 'नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर' (New Delhi International Arbitration Centre-NDIAC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय (personnel ministry) ने एक आदेश जारी कर उनकी नियुक्ति के बारें में जानकारी दी है. NDIAC संस्थागत मध्यस्थता का कार्य करता है और साथ ही एक स्वतंत्र और स्वायत्त शासन बनाये रखने में मदद करता है.

भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'RRR' का सॉन्ग 'नातू-नातू' (Naatu Naatu) ऑस्कर (Oscars) 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है. यह सॉन्ग बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है जो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 15 गानों में से एक है. ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला यह भारत का पहला सॉन्ग है. नातू नातु के अलावा, इस लिस्ट में अन्य गीतों में अवतार-द वे ऑफ वॉटर फिल्म से नथिंग इज लॉस्ट (Nothing Is Lost): , ब्लैंक पैंथर से 'लिफ्ट मी अप' (Lift Me Up) और टॉप गन: मेवरिक से 'होल्ड माई हैंड' (Hold My Hand)शामिल हैं.

इस समय चीन में बढ़ रहे कोविड-19 के नए मामलों के पीछे ओमिक्रॉन का सब-वेरिएंट BF.7 (Omicron sub-variant-BF.7) है. हाल के दिनों चीन में इसका प्रभाव काफी बढ़ गया है. BF.7 ओमिक्रॉन का एक सब-वेरिएंट है जिसका वैज्ञानिक नाम BA.5.2.1.7 है. यह ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.5 का एक सब-लीनिएज है जो इस समय चीन में प्रभावी है. यह वुहान के पुराने वायरस की तुलना में अधिक तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है.