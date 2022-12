NDIAC: जस्टिस हेमंत गुप्ता बने 'नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर' के नए अध्यक्ष

NDIAC: सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हेमंत गुप्ता को 'नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर' (New Delhi International Arbitration Centre-NDIAC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय (personnel ministry) ने एक आदेश जारी कर उनकी नियुक्ति के बारें में जानकारी दी है.

NDIAC संस्थागत मध्यस्थता का कार्य करता है और साथ ही एक स्वतंत्र और स्वायत्त शासन बनाये रखने में मदद करता है.

Former Supreme Court judge Justice Hemant Gupta appointed as Chairperson of New Delhi International Arbitration Centre



reports @whattalawyer https://t.co/9Ynt2Wdn2H