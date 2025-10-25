दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन-सा है, जानें

दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन अमेजन बेसिन है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह विशाल बेसिन लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर (27 लाख वर्ग मील) के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका पानी अमेजन नदी में जाता है, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और गुयाना जैसे कई देशों तक फैला है और यह दुनिया का सबसे बड़ा और जैविक रूप से सबसे विविध नदी तंत्र है। अमेजन बेसिन अमेजन बेसिन, अमेजन नदी प्रणाली का मुख्य हिस्सा है, जहां दुनिया का लगभग 20% ताजा पानी पाया जाता है। इस क्षेत्र में अमेजन वर्षावन (Amazon Rainforest) है, जिसे "पृथ्वी का फेफड़ा" भी कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया की ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा पैदा करता है और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। इस बेसिन में 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और यहां दुनिया के सभी ज्ञात पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं की प्रजातियों में से दसवां हिस्सा पाया जाता है। इस वजह से यह जैव-विविधता का एक अनूठा केंद्र भी है।

अमेजन बेसिन में शामिल देश अमेजन ड्रेनेज बेसिन दक्षिण अमेरिका के सात प्रमुख देशों में फैला हुआ है। हर देश इसकी पारिस्थितिक समृद्धि, सांस्कृतिक विविधता और जल प्रणाली में अपना खास योगदान देता है। ब्राजील: अमेजन बेसिन का लगभग 60% हिस्सा ब्राजील में है, जिससे यह इस विशाल इकोसिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सेदार बन जाता है। अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में मिलने से पहले मुख्य रूप से ब्राजील से होकर बहती है। मनौस और बेलेम जैसे शहर वर्षावन में जाने के मुख्य रास्ते हैं और यहां की सरकार उष्णकटिबंधीय जंगलों के बड़े भंडारों का प्रबंधन करती है। पेरू: पेरू को अमेजन नदी का जन्मस्थान माना जाता है, क्योंकि इस नदी का उद्गम यहीं एंडीज पर्वतों से होता है। अमेजन की शुरुआती धाराएं, जिन्हें मारानोन और उकायाली नदी कहा जाता है, पेरू में मिलकर मुख्य धारा बनाती हैं। पेरू का अमेजन क्षेत्र अपने इको-टूरिज्म, स्वदेशी जनजातियों और अनोखी वन्यजीव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।

कोलंबिया: कोलंबिया में अमेजन बेसिन देश के दक्षिणी हिस्से में फैला है। इसकी पहचान घने वर्षावनों, घुमावदार सहायक नदियों और प्रकृति के साथ तालमेल में रहने वाले स्वदेशी समुदायों से है। पुटुमायो और काकेता नदियां कोलंबिया की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो अमेजन नदी तंत्र में मिलती हैं। -बोलीविया: अमेजन बेसिन के बोलीविया वाले हिस्से में मदीरा नदी भी शामिल है, जो अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। बोलीविया का अमेजन क्षेत्र अपनी आर्द्रभूमि, बाढ़ के मैदानों और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए जाना जाता है। यह एंडीज और निचले मैदानी जंगलों के बीच एक महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारा बनाता है। -वेनेजुएला: वेनेजुएला का दक्षिणी भाग अमेजन बेसिन के अंतर्गत आता है। कैसिकियारे नहर, जो ओरिनोको और अमेजन नदियों को जोड़ने वाला एक प्राकृतिक जलमार्ग है, इसी क्षेत्र में स्थित है। यह पृथ्वी पर दो प्रमुख ड्रेनेज सिस्टम के बीच कुछ प्राकृतिक नदी लिंक में से एक है।