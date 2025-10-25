Chhath Puja 2025 Holiday: छठ पूजा पर बंद रहेंगे स्कूल, जानें यहां

TNPSC Group 4 Result 2025
भारत के कई राज्यों में छठ पूजा समारोह के लिए स्कूल 25-28 अक्टूबर, 2025 तक बंद रहेंगे, जिससे छात्रों को दिवाली के बाद एक और छुट्टी मिलेगी। यह गहरा revered त्योहार विशेष रूप से बिहार में महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। यह छुट्टी छात्रों और परिवारों को सूर्य देव को समर्पित चार दिवसीय समारोह में भाग लेने की अनुमति देती है।

छठ पूजा, एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार, विभिन्न भारतीय राज्यों में छुट्टियों की लहर लेकर आता है, जिसमें 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2025 तक स्कूल बंद रहेंगे। दिवाली की छुट्टियों के तुरंत बाद होने वाली ये त्योहारों की छुट्टियाँ छात्रों को चार दिवसीय विस्तृत समारोहों में भाग लेने का अवसर देती हैं। छठ पूजा के प्रति श्रद्धा विशेष रूप से बिहार में गहरी है, जहाँ यह त्योहार सांस्कृतिक जीवन का एक आधारशिला है, लेकिन इसकी भावना उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के साथ-साथ देश के कई अन्य क्षेत्रों में भी दृढ़ता से प्रतिध्वनित होती है।

स्कूल बंद होने की यह अवधि छात्रों के लिए एक स्वागत योग्य राहत है, जिससे वे छठ पूजा से जुड़ी समृद्ध परंपराओं और रीति-रिवाजों में डूब सकते हैं। परिवार सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित अनुष्ठान करने के लिए इकट्ठा होते हैं, समृद्धि और कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। विस्तारित अवकाश कई लोगों के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाता है, क्योंकि लोग अपने प्रियजनों के साथ उत्सव मनाने के लिए अपने पैतृक घरों में लौटते हैं, जिससे यह सांप्रदायिक खुशी और आध्यात्मिक चिंतन का समय बन जाता है।

छठ पूजा अवकाश 2025: राज्य-वार जानकारी

राज्य

अवकाश की स्थिति

विवरण

बिहार

विस्तारित अवकाश

सभी स्कूल 29 अक्टूबर 2025 तक बंद रहेंगे। स्कूल 30 अक्टूबर 2025 को फिर से खुलेंगे।

उत्तर प्रदेश

दिवाली के बाद संभावित अवकाश

दिवाली की छुट्टियाँ 20-23 अक्टूबर 2025 तक थीं। छठ पूजा के लिए 25-28 अक्टूबर 2025 तक अतिरिक्त अवकाश की संभावना है (आधिकारिक घोषणा प्रतीक्षित)।

राजस्थान

त्योहारों के कारण विस्तारित अवकाश

स्कूल 25 अक्टूबर 2025 तक त्योहारों की छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे। छठ पूजा के लिए कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है; विस्तार स्थानीय परंपराओं पर निर्भर हो सकता है।

छठ पूजा क्या है (What is Chhath Puja)?

  • छठ पूजा एक चार दिवसीय महापर्व है, जिसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है और समापन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होता है।

  • यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल तथा नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.

  • इस दौरान व्रत करने वाली महिलाएँ (व्रती) लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं, जिसमें वे पानी की एक बूँद भी ग्रहण नहीं करती हैं.

  • यह पर्व श्रद्धा, आत्मसंयम और अनुशासन का प्रतीक है।

छठ पूजा का महत्व (Significance of Chhath Puja)

  • सूर्य देव के प्रति आभार: यह त्योहार सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन और ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं।

  • संतान और परिवार का कल्याण: स्त्रियाँ यह कठिन व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य (आरोग्य) और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं।

  • उगते और डूबते सूर्य की पूजा: यह पर्व इसलिए खास है क्योंकि इसमें ढलते हुए (संध्या अर्घ्य) और उगते हुए (ऊषा अर्घ्य) दोनों सूर्य देव की आराधना की जाती है।

  • पौराणिक कथाएं: इस पर्व को महाभारत काल के सूर्यपुत्र कर्ण और पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा रखे गए व्रत से भी जोड़ा जाता है। कुछ मान्यताओं में, भगवान राम और माता सीता ने भी यह व्रत किया था।

  • शुद्धता और प्रकृति प्रेम: छठ पूजा के दौरान साफ-सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का भी एक तरीका है।

छठ पूजा की छुट्टियों की घोषणा राज्य-वार जानकारी

दिल्ली में छठ पूजा की छुट्टियां

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पर्व पर 27 अक्टूबर को सरकारी अवकाश की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा का यह दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं और कहा कि सरकार ने छठ घाटों पर उचित व्यवस्था की है। उन्होंने इस पर्व को आस्था, श्रद्धा औ

बिहार में छठ पूजा की छुट्टियां

छठ पूजा के उपलक्ष्य में, बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। राज्य भर के सभी स्कूल 29 अक्टूबर, 2025 तक बंद रहेंगे, ताकि छात्र और शिक्षक त्योहार समारोह में भाग ले सकें। स्कूल 30 अक्टूबर, 2025 को फिर से खुलेंगे।

उत्तर प्रदेश में छठ पूजा की छुट्टियां

उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पहले दिवाली की छुट्टियां 20-23 अक्टूबर, 2025 तक थीं। अब, छठ पूजा के लिए 25-28 अक्टूबर तक विस्तारित अवकाश अपेक्षित है। शिक्षा विभाग से आधिकारिक घोषणा का अभी इंतजार है, लेकिन कई परिवारों ने इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

राजस्थान में छठ पूजा की छुट्टियां

राजस्थान में स्कूल वर्तमान में त्योहारों की छुट्टियां मना रहे हैं और 25 अक्टूबर, 2025 तक बंद रहेंगे। छठ पूजा के लिए अतिरिक्त छुट्टियों के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक सरकारी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय परंपराओं और सामुदायिक भागीदारी के आधार पर स्कूल बंद होने की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

छठ पूजा 2025: त्योहार का कार्यक्रम

2025 में छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर तक चार दिनों तक मनाई जाएगी। इस त्योहार का प्रत्येक दिन अद्वितीय महत्व रखता है:

  • 25 अक्टूबर: नहाय-खाय – शुद्धिकरण और तैयारी का पहला दिन।

  • 26 अक्टूबर: खरना – उपवास और शाम को प्रसाद चढ़ाने का दिन।

  • 27 अक्टूबर: संध्या अर्घ्य – डूबते सूर्य को प्रार्थना और अर्घ्य देना।

  • 28 अक्टूबर: उषा अर्घ्य – उगते सूर्य को प्रार्थना के साथ समापन अनुष्ठान।

महत्वपूर्ण सूचना:

चूंकि छठ पूजा एक क्षेत्रीय त्योहार है, स्थानीय अधिकारी अक्सर विशिष्ट सर्कुलर जारी करते हैं। माता-पिता और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे छुट्टियों की अंतिम पुष्टि के लिए अपने स्कूल अधिकारियों या स्थानीय जिला प्रशासन से संपर्क करें।

