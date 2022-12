भारत के पहले ह्यूमन-स्पेस मिशन 'H1-गगनयान' को 2024 के फोर्थ क्वार्टर में लांच किया जायेगा

Gaganyaan Mission: भारत के पहले ह्यूमन-स्पेस फ्लाइट 'H1-गगनयान' को वर्ष 2024 के फोर्थ क्वार्टर में लांच किया जायेगा. केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में इस बात की जानकारी दी है.

उन्होंने कहा कि क्रू मेम्बर की सुरक्षा के लिए गगनयान -1 मिशन से पहले दो मानवरहित उड़ानें निर्धारित की गयी है. इसको विभिन्न उड़ान स्थितियों में टेस्ट किया जायेगा जिससे मुख्य मिशन के समय किसी प्रकार की कोई तकनिकी समस्या ना हो.

India’s maiden human space flight “Gaganyaan” is targeted to be launched in the fourth quarter of 2024



