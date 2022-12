Oscars 2023: 'द लास्ट फिल्म शो' सहित भारत की चार फ़िल्में विभिन्न कैटेगरी में हुई शॉर्टलिस्ट

Oscar 2023 : ऑस्कर 2023 (95वां अकादमी अवार्ड) में इस बार भारत की भारत की चार फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है. इसमें एसएस राजामौली की ‘RRR’ और पान नलिन द्वारा निर्देशित फिल्म ‘द लास्ट फिल्म शो’ (छैलो शो) ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

इसके अतिरिक्त दो भारतीय डॉक्यूमेंट्री ‘ऑल दैट ब्रीथ्स’ (All That Breathes) और ‘द एलिफेंट्स व्हिस्पर्स’ (The Elephant Whisperers) को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी (Documentary Short Film category) में शॉर्टलिस्ट किया गया है.

एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऑस्कर 2023 पुरस्कारों के 10 कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट की घोषणा की है. जिनकी चार कैटेगरी में भारतीय फिल्मों को स्थान मिला है.

India's official entry to upcoming Oscars 'Chhello Show', acclaimed documentaries 'All That Breathes' and 'The Elephant Whisperers', and 'RRR' song 'Naatu Naatu' make it to 95th Academy Awards shortlist, organisers say