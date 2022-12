What is BF.7: चीन में फिर से बढ़ रहे कोविड-19 के मामले, जानें क्या है ओमिक्रॉन सब-वेरिएंट BF.7?

Omicron sub-variant BF.7: इस समय चीन में बढ़ रहे कोविड-19 के नए मामलों के पीछे ओमिक्रॉन का सब-वेरिएंट BF.7 (Omicron sub-variant-BF.7) है. हाल के दिनों चीन में इसका प्रभाव काफी बढ़ गया है.

कोरोना वायरस 2020 से के बाद से कई बार म्यूटेट हो चुके है. ओमिक्रॉन BF.7 ( Omicron BF.7 strain) भी इन्ही में से एक है लेकिन पिछले ओमिक्रॉन वेरिएंट की तुलना में BF.7 अधिक संक्रामक है जिसका असर चीन में देखने को मिल रहा है जिसके कारण वहां कोविड के मामलों में काफी वृद्धि देखी गयी है.

In view of the recent rising cases of COVID19 in some countries, Union Health Ministry has requested States/UTs to send samples of all #COVID19 positive cases to INSACOG labs to track new variants, if any.



Health Ministry and INSACOG are keeping a sharp watch on the situation. pic.twitter.com/ODLTkFwsdH