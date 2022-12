India's first gas price index: भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लांच, जानें इस इंडेक्स के बारें में

India's first gas price index: इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) द्वारा समर्थित इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) ने बेंचमार्क नेचुरल गैस की प्राइस को दर्शाने वाला भारत का पहला इंडेक्स जारी किया है. जिसको 'GIXI' नाम दिया गया है.

इसके लांच पर पूर्व पेट्रोलियम सचिव और भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार, तरुण कपूर ने कहा कि ''घरेलू प्राकृतिक गैस बाजार तेजी से बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री के प्राकृतिक गैस के 15% हिस्से को प्राप्त करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है''.

We have launched India's first Gas Price Index, #GIXI. The #index will reflect the volume-weighted price of all #gas (excluding ceiling price gas) traded at #IGX for delivery in a month. https://t.co/EhrsIPgEBH