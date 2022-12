Green Steel: स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लांच किया

India's First Green Steel Brand: स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड-कल्याणी फेरेस्टा (KALYANI FeRRESTA)को लॉन्च किया है. यह भारत में अपने तरह की एक नई पहल है जो जीरो-कार्बन फुटप्रिंट पर आधारित है.

इस ग्रीन स्टील ब्रांड का निर्माण पुणे स्थित कल्याणी समूह द्वारा किया गया है जो पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से तैयार किया गया है. स्टील सेक्टर में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सरकार ने नेशनल स्टील पॉलिसी को लागू किया है.

लॉन्चिंग के मौके पर इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह स्टील इंडस्ट्री में एक आदर्श बदलाव है. आगे इन्होने कहा कि ग्रीन स्टील प्रोडक्शन के साथ भारत उन देशों का नेतृत्व कर रहा है जो जीरो-कार्बन फुटप्रिंट के लिए प्रतिबद्ध है.

Steel Minister @JM_Scindia launches India's first green steel brand- Kalyani FeRresta- in New Delhi.



Pune-based steel manufacturing group, the #Kalyani has made this first of its kind steel by using renewable energy, leaving zero carbon footprints in the environment. pic.twitter.com/Q02j2Okqwx