भारत की तीन साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल, जानें किसको दिया गया स्थान

World Heritage Sites: भारत के तीन ऐतिहासिक साइट्स को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव (संभावित) लिस्ट में शामिल किया गया है. जिसमें मोढेरा, गुजरात में स्थित प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात के ही ऐतिहासिक वडनगर और त्रिपुरा में उनाकोटि की रॉक-कट मूर्तियों की रेंज शामिल है.

यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में उन साइट्स को स्थान देती है, जिसे वह देश यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नॉमिनेट करना चाहता है.

केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसके बारें में जानकारी देते हुए इन तीनों स्थलों की तस्वीरें साझा की. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने भी इस बारें में एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है.

Congratulations India!



India adds 3 more sites to UNESCO’s Tentative List:



01 Vadnagar- A multi-layered Historic town, Gujarat



02 Sun Temple, Modhera and its adjoining monuments



03 Rock-cut Sculptures and Reliefs of the Unakoti, Unakoti Range, Unakoti District pic.twitter.com/lhwrTDZzDn