Oscars 2023: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'RRR' का सॉन्ग 'नातू-नातू' ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट

Oscars 2023: भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'RRR' का सॉन्ग 'नातू-नातू' (Naatu Naatu) ऑस्कर (Oscars) 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है. यह सॉन्ग बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है जो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 15 गानों में से एक है. ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला यह भारत का पहला सॉन्ग है.

नातू नातु के अलावा, इस लिस्ट में अन्य गीतों में अवतार-द वे ऑफ वॉटर फिल्म से नथिंग इज लॉस्ट (Nothing Is Lost): , ब्लैंक पैंथर से 'लिफ्ट मी अप' (Lift Me Up) और टॉप गन: मेवरिक से 'होल्ड माई हैंड' (Hold My Hand)शामिल हैं.

Here we go… #NaatuNaatu becomes 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙄𝙣𝙙𝙞𝙖𝙣 𝙨𝙤𝙣𝙜 to be shortlisted for the Academy Awards! 🤩🙏🏻



THANK YOU everyone for supporting us throughout our journey ❤️#RRRForOscars #RRRMovie https://t.co/8VsXwhQ5C3 pic.twitter.com/E1pLfbCvGb