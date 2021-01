अमेरिकी कांग्रेस ने 306 मतों से अगले राष्ट्रपति के तौर पर जो बिडेन की जीत की पुष्टि की

अमेरिकी कांग्रेस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर जो बिडेन की विजय की पुष्टि की है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थन में प्रदर्शनकारियों द्वारा अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग की सुरक्षा भंग करने के बाद कांग्रेस नेताओं ने 06 जनवरी, 2021 की रात को इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा डाले गये मतो की गणना फिर से शुरू की.

यूएस कैपिटल बिल्डिंग अमेरिकी संसद के दोनों सदनों - अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा की मेजबानी करती है. यूएस कैपिटल में प्रदर्शनकारियों के कारण हुई हिंसा और विनाश ने अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के संयुक्त सत्र को स्थगित करने के लिए मजबूर किया था जोकि बिडेन की जीत की पुष्टि करने के लिए बुलाई गई थी.

• इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की रात भर चली गिनती ने पुष्टि की है कि, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में जो बिडेन ने जबरदस्त जीत हासिल की है.

• मौजूदा उपराष्ट्रपति माइक पेंस इस मतगणना की देखरेख कर रहे थे और उन्होंने अंतिम वोट टैली की घोषणा की. इन वोटों में से 306 वोट जो बिडेन के पक्ष में और 232 वोट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पक्ष में पड़े थे.

• जो बिडेन ने इलेक्टोरल वोटों के आवश्यक बहुमत 270 के स्तर को आसानी से हासिल कर लिया.

• जो बाइडेन 20 जनवरी 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे.

निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जो लगातार दावा करते रहे हैं कि, इस चुनाव में धांधली की गई थी और उनके वोट छीने गये थे, उन्होंने अनियमितताओं और मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए, आगामी 20 जनवरी को सत्ता के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित परिवर्तन के लिए अपनी सहमति जताई है, भले ही वे इन परिणाम से असहमत हों.

06 जनवरी, 2021 को, राष्ट्रपति ट्रम्प का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारियों के एक दल ने यूएस कैपिटल बिल्डिंग के सामने रैली की और यहां तक ​​कि हिंसा और विनाश के माध्यम से इसमें प्रवेश करने की कोशिश की. इस हिंसा की पूरी दुनिया के नेताओं ने निंदा की है, जिन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया.

The US Capitol building was put in lockdown after Pro-Trump protesters forced their way into Congress on Wednesday. https://t.co/ZU4xi2sjor