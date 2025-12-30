UKSSSC Police Constable Result 2025 OUT: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट 29 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।इस भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल (पुरुष), पीएसी और आईआरबी के कुल 2000 पद भरे जाएंगे। मेरिट लिस्ट 2025 में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल किए गए हैं।
उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 मेरिट लिस्ट PDF
उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में शामिल पुरुष अभ्यर्थी अब दस्तावेज़ सत्यापन के लिए जारी मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर देख सकते हैं। UKSSSC ने कांस्टेबल रिजल्ट PDF आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जारी कर दिया है। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर सीधे मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
UKSSSC Police Constable Result 2025 Merit List PDF
UKSSSC Police Constable Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?
कैंडिडेट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स देख कर अपना UKSSSC पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट देख सकते हैं:
सबसे पहले आप उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन (UKSSSC) की आधिकारिक वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर “Result & Answer Keys सेक्शन में जाएं।
वहां पदनाम-आरक्षी पुलिस(पुरुष)(उत्तराखण्ड पुलिस विभाग) के अभिलेख सन्निरीक्षा की सूची हेतु क्लिक करें लिंक पर क्लिक करें।
लिंक पर क्लिक करते ही रिजल्ट की PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी।
इसमें अपना नाम, रोल नंबर और अंक चेक करें।
यदि आपका चयन हुआ है, तो PDF डाउनलोड करे और भविष्य के लिए सेव कर लें।
UKSSSC Police Constable Final Answer Key 2025 OUT
यूकेएसएसएससी पुलिस कांस्टेबल की अंतिम उत्तर कुंजी 2025 जारी कर दी गई है, जिसे अभ्यर्थी नीचे लेख में देख सकते हैं।
