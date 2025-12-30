UKSSSC Police Constable Result 2025 OUT: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट 29 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।इस भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल (पुरुष), पीएसी और आईआरबी के कुल 2000 पद भरे जाएंगे। मेरिट लिस्ट 2025 में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल किए गए हैं।

उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 मेरिट लिस्ट PDF

उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में शामिल पुरुष अभ्यर्थी अब दस्तावेज़ सत्यापन के लिए जारी मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर देख सकते हैं। UKSSSC ने कांस्टेबल रिजल्ट PDF आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जारी कर दिया है। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर सीधे मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।