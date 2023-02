Ajay Banga: जानें अजय बंगा के बारें में यें 7 बातें, जिन्हें यूएस ने वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट के लिए किया है नॉमिनेट

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्टरकार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा (Ajay Banga) को विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है. भारतीय मूल के अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक (World Bank) के अगले प्रेसिडेंट हो सकते हैं. वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास ने जून में अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है.

उनके नाम की घोषणा करते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के कहा कि बंगा के पास जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों सहित दुनियाभर की अन्य चुनौतियों से निपटने का अच्छा अनुभव है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने उनको वर्ल्ड बैंक के अगले प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया है.

भारत सरकार ने वर्ष 2016 में बंगा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया था.

विश्व बैंक के बोर्ड द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले नामांकन एक महीने लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है. यह स्पष्ट नहीं है कि कोई अन्य देश किसी उम्मीदवार को विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नामांकित करेगा या नहीं. वैसे वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष परंपरागत रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चुना गया एक अमेरिकी नागरिक होता है.

1. अजयपाल सिंह बंगा एक भारतीय-अमेरिकी है, बंगा का जन्म पुणे, महाराष्ट्र में एक सैनी-सिख परिवार में हुआ था, जहाँ उनके पिता सेना में पोस्टेड थे.

2. बंगा का परिवार मूल रूप से पंजाब के जालंधर का रहने वाला है. उनके पिता, हरभजन सिंह बंगा एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट-जनरल हैं, जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी थी.

3. वह वर्तमान में जनरल अटलांटिक (General Atlantic) में वाइस चेयरमैन हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्मों में से एक है. वह मास्टरकार्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में भी कार्य कर चुके है.

4. बंगा नीदरलैंड स्थित निवेश होल्डिंग कंपनी एक्सोर (Exor) के अध्यक्ष भी रह चुके है. बंगा यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल (USIBC) के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो भारत में निवेश करने वाली 300 से अधिक सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को लीड करता है.

5. बंगा की प्राथमिक शिक्षा भारत के हैदराबाद में हुई थी. अजय ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में कला स्नातक (ऑनर्स) की डिग्री के साथ स्नातक किया है. इसके बाद उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट में पीजीपी (एमबीए के समकक्ष) की डिग्री हासिल की है.

6. अजय बंगा की वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनने की पूरी संभावना है. भारत में पले-बढ़े बंगा के पास विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का अच्छा अनुभव है. अध्यक्ष बनने पर वह इसका उपयोग अपने निर्णयों में कर सकते है.

7. फरवरी 2015 में, तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्यापार नीति और वार्ता के लिए राष्ट्रपति की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में बंगा को नियुक्त किया था.

विश्व बैंक के मौजूदा अध्यक्ष डेविड मलपास ने जून के अंत तक पद छोड़ देंगे, उनके इस निर्णय के बाद से नामांकन की अटकलें तेज हो गयी थी. डेविड मलपास के पांच साल के कार्यकाल में लगभग एक साल बाकी है, लेकिन उन्होंने पहले ही पद छोड़ने की घोषणा कर दी है. मलपास को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प द्वारा चुना गया था.

