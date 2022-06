Single Use Plastic Ban: केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की घोषणा क्यों की है?

Single Use Plastic Ban: केंद्र सरकार प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने हेतु 01 जुलाई 2022 से सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर बैन लगाने जा रही है. बता दें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले साल एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्रतिबंध की घोषणा की थी.

भारत के लिए मौजूदा समय में सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो चुकी है. पृ​थ्वी को यह एक हजार साल तक भी प्रदूषित कर सकती है. देश में सिंगल यूज प्लास्टिक (Ban on single use plastic) पर 01 जुलाई से पाबंदी लगने जा रही है.

In line with the notification issued by @moefcc , banning Single-Use Plastics (SUPs). CPCB issues NOTICE to inform all stakeholders to STOP manufacturing, stocking, sale & usage of SUPs with effect from July 1, 2022. Violators shall be penalised. @moefcc; @PIB_India; @DrGargava pic.twitter.com/wqxoPNHv2S