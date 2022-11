World's population: यूएन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी आज 8 अरब तक पहुँच जाएगी, जानें वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के बारे में

World's population: संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल के जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड पॉपुलेशन के आज 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है. यह वर्ल्ड पॉपुलेशन डेवलपमेंट में एक मील का पत्थर है. संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों में कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन तक पहुँच जाएगी.

यूएन के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के तहत, यूएन पॉपुलेशन डिवीज़न, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन और विकास, शहरीकरण, विश्व जनसंख्या की संभावनाओं और नीतियों, और विवाह और फर्टिलिटी संबंधी आंकड़ों के रूप में इस तरह के मुद्दों पर जानकारी प्रदान करता है.

8⃣ billion hopes

8⃣ billion dreams

8⃣ billion possibilities



Our planet is now home to 8⃣ billion people.



Get the facts from @UNFPA: https://t.co/BvhEYXITVP#8BillionStrong pic.twitter.com/bHgJiB26TX