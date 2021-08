क्या कोई व्यक्ति 124, 135 या 150 वर्ष की आयु तक जीवित रह सकता है?

बड़ी संख्या में लोगों को दुनियाभर में लंबे समय तक जीने की इच्छा रहती है. शोधकर्ताओं ने एक सांख्यिकीय अध्ययन में अनुमान लगाया है कि लगभग 100% संभावना है कि कोई व्यक्ति सदी के अंत तक 122 से अधिक जीवित रहेगा. आइये इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं.

Can a person live to age 124, 135 or 150?