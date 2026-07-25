देश में कब-कब और किसने संभाला शिक्षा मंत्री का पद? यहां देखें आजादी से अब तक की लिस्ट

शिक्षा मंत्री कार्यकाल

मौलाना अबुल कलाम आजाद 15 अगस्त 1947 - 2 फरवरी 1958

डॉ. के. एल. श्रीमाली 22 फरवरी 1958 - 31 अगस्त 1963

हुमायूं कबीर 1 सितंबर 1963 - 21 नवंबर 1963

एम. सी. छागला 21 नवंबर 1963 - 13 नवंबर 1966

फ़खरुद्दीन अली अहमद 14 नवंबर 1966 - 13 मार्च 1967

डॉ. त्रिगुण सेन 16 मार्च 1967 - 14 फरवरी 1969

डॉ. वी. के. आर. वी. राव 14 फरवरी 1969 - 18 मार्च 1971

सिद्धार्थ शंकर राय 18 मार्च 1971 - 20 मार्च 1972

एस. नुरुल हसन 24 मार्च 1972 - 24 मार्च 1977

प्रताप चंद्र चंदर 26 मार्च 1977 - 28 जुलाई 1979

डॉ. कर्ण सिंह 30 जुलाई 1979 - 14 जनवरी 1980

बी. शंकरानंद 14 जनवरी 1980 - 17 अक्टूबर 1980

एस. बी. चव्हाण 17 अक्टूबर 1980 - 8 अगस्त 1981

शीला कौल 8 अगस्त 1981 - 31 दिसंबर 1984

के. सी. पंत 31 दिसंबर 1984 - 25 सितंबर 1985

पी. वी. नरसिम्हा राव 25 सितंबर 1985 - 25 जून 1988

पी. शिव शंकर 25 जून 1988 - 2 दिसंबर 1989

वी. पी. सिंह (अतिरिक्त प्रभार) 2 दिसंबर 1989 - 10 नवंबर 1990

राजमंगल पांडे 21 नवंबर 1990 - 21 जून 1991

अर्जुन सिंह 23 जून 1991 - 24 दिसंबर 1994

पी. वी. नरसिम्हा राव 24 दिसंबर 1994 - 9 फरवरी 1995

माधवराव सिंधिया 9 फरवरी 1995 - 17 जनवरी 1996

पी. वी. नरसिम्हा राव 17 जनवरी 1996 - 16 मई 1996

मुरली मनोहर जोशी 16 मई 1996 - 1 जून 1996

एस. आर. बोम्मई 5 जून 1996 - 19 मार्च 1998

मुरली मनोहर जोशी 19 मार्च 1998 - 22 मई 2004

अर्जुन सिंह 23 मई 2004 - 22 मई 2009

कपिल सिब्बल 28 मई 2009 - 28 अक्टूबर 2012

एम. एम. पल्लम राजू 28 अक्टूबर 2012 - 26 मई 2014

स्मृति ईरानी 26 मई 2014 - 5 जुलाई 2016

प्रकाश जावड़ेकर 5 जुलाई 2016 - 30 मई 2019

रमेश पोखरियाल 'निशंक' 30 मई 2019 - 7 जुलाई 2021

धर्मेंद्र प्रधान 7 जुलाई 2021 - 25 जुलाई 2026