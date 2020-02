डॉनल्ड ट्रम्प की कार ‘दा बीस्ट’: बमों और रासायनिक हथियारों से भी सुरक्षित

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प अपनी पत्नी, बेटी इवांका और दामाद कुशनर के साथ भारत के दौरे पर आये हैं. ट्रम्प जिस भी देश की यात्रा पर जाते हैं वह अपनी कार 'The Beast' और अन्य कारों को साथ ले जाते हैं.

ट्रम्प की मुख्य कार है 'दा बीस्ट'. इस कार को Cadillac कंपनी ने बनाया है और यह एक आर्मर्ड लिमोजिन है जो कि 24 सितंबर 2018 को ट्रंप के काफिले में शामिल हुई थी. यहाँ पर यह भी बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की ऑफिशल कार थी लिमोजिन 'Cadillac One'. आइये इस लेख में डॉनल्ड ट्रम्प की कार The Beast के कुछ फीचर्स जान लेते हैं.

इस कार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं;(Features of The Beast Car)

1. इस कार के शीशे नहीं खुलते हैं. लेकिन केवल ड्राईवर वाली विंडो का शीशा केवल 3 इंच तक खुल सकता है. इसके बुलेटप्रूफ शीशे पॉलीकार्बोनेट से बने 5 लेयर वाले हैं अर्थात कार के दरवाजे की मोटाई एरोप्लेन के दरवाजे जितनी मोटी होती है.

2. यदि इस कार का टायर किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तो भी कार चलती रहेगी. इसका पहिया कभी पंचर नहीं होता है.इसके रिम स्टील के बने होते हैं.

3. The Beast का वजन 6 टन, लम्बाई 18 फीट है इस कारण इसमें ड्राईवर सहित 7 लोगों के बैठने की जगह होती है.यह कार लगभग 96 किमी/घंटा की रफ़्तार से दौड़ सकती है.

4. इस कार के ईंधन टैंक को एक विशेष फोम से ढका जाता है ताकि बम हमला या किसी अन्य स्थिति में ईंधन टैंक ना फटे. खबरों में मुताबिक यह कार मात्र 3 किमी प्रति लीटर का एवरेज देती है.

5. इस कार में एक सुरक्षित ऑक्सीजन सिस्टम है. इसमें आपातकाल में मेडिकल सप्लाई की फैसिलिटी भी उपलब्ध है.

6. राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए इस कार में टीयर गैस मशीन,शॉट गन और राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप वाला खून भी होता है जो कि फ्रीज़ अवस्था में रहता है. इसके अलावा इस कार में उसका अपना खुद का जीपीएस डिवाइस होता है.

7. इस कार का ड्राईवर कोई साधारण ड्राईवर नहीं बल्कि यूएस सीक्रेट सर्विस द्वारा प्रशिक्षित किया गया सीक्रेट एजेंट होता है. इस ड्राईवर को आपातकालीन परिस्तिथियों से निपटने के लिए पूरी ट्रेनिंग दे गयी होती है. यह ड्राईवर कार को 180 डिग्री भी घुमा सकता है. ड्राईवर के केबिन में एक उचित संचार और एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होता है.

इस प्रकार ऊपर लिखे गए तथ्यों/फीचर्स से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ‘The Beast’ केवल एक कार ना होकर एक 'मिलिट्री टैंक' है. उम्मीद है कि इस लेख को पढ़ने के बाद आप इसके फीचर्स से काफी प्रभावित हुए होंगे.

