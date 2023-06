कौन थे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, जानें

भारत में लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं, जिसमें से एक स्तंभ न्यायापालिका के रूप में जाना जाता है। न्यायपालिका को चीन चरणों में बांटते हुए अलग-अल स्तर पर न्यायलयों की स्थापना की गई, जिसमें जिला कोर्ट, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट शामिल है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, जहां सबसे आखिर में मामले को लेकर चुनौती दी जाती है। इस न्यायालय की अध्यक्षता एख मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ हैं। हालांकि, क्या आपको पता है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे।

