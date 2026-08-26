भारत का वह राज्य, जहां सिर्फ एक जिले में बहती है गंगा नदी

गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है, जिसका सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक महत्त्व है। यह नदी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और इसे मां का दर्जा दिया गया है। यही वजह है कि हमें गंगा के घाटों पर सुबह-शाम गंगा की आरती देखने को मिल जाएगी। गंगा नदी भारत के विभिन्न राज्यों में बहती है। इस कड़ी में गंगा नदी भारत के एक राज्य में सिर्फ एक जिले में ही बहती है। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

कहां से निकलती है गंगा नदी

गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहां से निकले क बाद यह नदी हिमालय की घाटियों से होते हुए हरिद्वार में पहली बार मैदानी इलाकों में उतरती है और भारत में दोआब क्षेत्र का निर्माण करती है।

किन-किन राज्यों में बहती है गंगा नदी

गंगा नदी उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। यहां एक लंबी दूरी तय करने के बाद यहां भगवान बुद्ध की धरती यानि कि बिहार में प्रवेश करती है, जहां से निकले के बाद यह झारखंड और आखिर में पश्चिम बंगाल में बहते हुए आगे बांग्लादेश तक जाती है।