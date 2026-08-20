एशिया की सबसे ऊंची राजधानी, जिसका दुनिया में आता है तीसरा स्थान

एशिया में कुल 48 देश हैं, जिनकी अपनी-अपनी राजधानियां हैं। इनमें कुछ देशों में हमें ऊंची-ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं। इस कड़ी में यहां एक ऐसी राजधानी भी है, जिसकी पहचान एशिया की सबसे ऊंची राजधानी के रूप में होती है। कौन-सी है यह राजधानी, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

एशिया की सबसे ऊंची राजधानी

एशिया की सबसे ऊंची राजधानी थिम्फू है, जो कि भूटान देश की राजधानी है। यह पहाड़ों की गोद में बसी हुई सबसे खूबसूरत राजधानियों में से एक में गिनी जाती है।

कितनी ऊंचाई पर है राजधानी



हिमालय की वादियों में बसी थिम्फू समुद्र तल से लगभग 2,320 से 2,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपको बता दें कि इतनी ऊंचाई के साथ यह शहर एशिया की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची राजधानी भी है।

थिम्फू की मुख्य विशेषताएं

थिम्फू भूटान के पश्चिमी-मध्य भाग में 'रैडक' या वांग चू नदी की घाटी में बसा हुआ है। इस शहर की खास बात यह है कि यह दुनिया की इकलौती राजधानी है, जिसमें ट्रैफिक लाइट नहीं है। यहां सड़कों पर ट्रैफिक संभालने के लिए विशेष कपड़ों में पुलिसकर्मी खड़े होते हैं, जो अपने हाथों के इशारों से गाड़ियों को नियंत्रित करते हैं। वहीं, थिम्फू देश का प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र होने के साथ-साथ भूटान की 'सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता' (Gross National Happiness) की जीवन शैली का मुख्य उदाहरण है। यहां आधुनिकता के साथ-साथ प्रकृति और बौद्ध परंपराओं का बैलेंस रहता है।