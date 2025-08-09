15 अगस्त पर पीएम मोदी का भाषण लाइव सुनने के लिए कितने का लगेगा टिकट, कैसे होगी बुकिंग, जानें

UP Board Compartment Result 2025 OUT
हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। यह एक ऐतिहासिक पल होता है, जिसमें ब्यूरोक्रेट से लेकर नेता-अभिनेता तक शामिल होते हैं। यदि आप भी इस समारोह का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो 13 अगस्त से ही कार्यक्रम की बुकिंग शुरू हो जाएगी। इस लेख में दी गई जानकारी के माध्यम से आप समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। 

ByKishan Kumar
Aug 9, 2025, 11:35 IST
पीएम मोदी का भाषण कैसे सुने
हर साल 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। इस बार देश अपनी आजादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह अपने कार्यकाल में की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के साथ-साथ भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें आर्थिक और सामाजिक मुद्दे भी शामिल रहेंगे।

यह अपने आप में एक ऐतिहासिक पल होता है, जिसमें देश के बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स से लेकर नेता और अभिनेता तक शामिल होंगे। ऐसे में यदि आप भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप एडवांस में इसकी टिकट बुक कर सकते हैं। इसकी बुकिंग 13 अगस्त से हो रही है। ऐसे में इस लेख में आप टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। 

रक्षा मंत्रालय देगा टिकट

यदि आप पीएम मोदी को लाइव सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको रक्षा मंत्रालय की ओर से टिकट जारी किया जाएगा। 

-आपको सबसे पहले रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर aamantran.mod.gov.in  या e-invitations.mod.gov.in  पर जाना होगा। 

-अब आपको मोबाइल नंबर के साथ-साथ कैप्चा कोड भरकर लॉग इन करना है।

-यहां होमपेच पर Independence day 2025 Ticket Booking  के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

-अब यहां आपको अपना मोबाइल नंबर, नाम व टिकट संख्या दर्ज करनी है।

-यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पहचान प्रमाण के तौर पर अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी की कॉपी अपलोड करनी होगी।

-टिकट के लिए आपको 20, 100 और 500 रुपये का भुगतान करना होगा। यह सीट की लोकेशन पर निर्भर है। आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

-अंत में आपको ई-टिकट मिलेगी, जिसमें QR कोड समेत सीट की जानकारी शामिल होगी।

कैसे मिलेगी ऑफलाइन टिकट

लाल किला समारोह के लिए ऑफलाइन टिकट की बिक्री भी होती है। हालांकि, ये टिकट आपको चिन्हित सरकारी भवनों और विशेष काउंटर पर ही मिलेगी। ऑफलाइन टिकट की संख्या कम होती है, ऐसे में जितना जल्दी हो सके, ये टिकट खरीद लें।

कितने बजे पहुंचना होगा लाल किला

दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त पर सुबह 7ः30 बजे समारोह शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप सुबह 6ः30 बजे से 7ः00 बजे तक पहुंच सकते हैं। लाल किले से नजदीकी मेट्रो स्टेशन लाल किला और चांदनी चौक है। वहीं, इस दिन मेट्रो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी। आप अपनी गाड़ी से भी यहां पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए सुरक्षा जांच करानी होगी। 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section.
