ICC Men’s T20I Batting Rankings: Check ranks of Dawid Malan, Babar Azam, Aaron Finch, Virat Kohli, Devon Conway & More

International cricketers are rated on the basis of their recent performances. These ratings give a better indication of players' current standing in the sport and were developed upon the suggestion of Ted Dexter in 1987.

To begin with, the rankings were introduced for Test cricket only but were gradually extended to other formats of cricket such as ODI and T20I. In this article, we have mentioned the list of top 100 players based on their ratings, along with their best career ratings.

ICC Men’s T20I Batting Rankings: Top 100 Batsmen

Rank Player Team Rating Career Best Rating 1 Dawid Malan England 841 915 v South Africa, 01/12/2020 2 Babar Azam Pakistan 819 896 v England, 05/05/2019 3 Aaron Finch Australia 733 900 v Zimbabwe, 03/07/2018 4 Virat Kohli India 717 897 v England, 07/09/2014 5 Devon Conway New Zealand 700 784 v Bangladesh, 30/03/2021 6 Lokesh Rahul India 699 854 v England, 03/07/2018 7 Mohammad Rizwan Pakistan 692 711 v West Indies, 31/07/2021 8 Quinton de Kock South Africa 671 671 v Sri Lanka, 14/09/2021 9 Evin Lewis West Indies 664 780 v England, 16/09/2017 10 Hazratullah Afghanistan 636 736 v West Indies, 16/11/2019 11 Aiden Markram South Africa 634 653 v Sri Lanka, 12/09/2021 12 Martin Guptill New Zealand 622 793 v South Africa, 19/02/2012 13 Rassie van der Dussen South Africa 616 780 v West Indies, 26/06/2021 14 Eoin Morgan England 599 872 v India, 31/08/2011 15 Paul Stirling Ireland 593 593 v Zimbabwe, 04/09/2021 16 Jason Roy England 592 688 v Sri Lanka, 27/10/2018 17 Jos Buttler England 590 614 v India, 08/07/2018 18 Jonny Bairstow England 588 624 v South Africa, 27/11/2020 19 Reeza Hendricks South Africa 579 647 v Sri Lanka, 24/03/2019 20 Rohit Sharma India 577 718 v West Indies, 06/11/2018 21 Rahmanullah Gurbaz Afghanistan 576 620 v Zimbabwe, 17/03/2021 22 George Munsey Scotland 575 600 v Netherlands, 19/09/2019 22 Mitchell Marsh Australia 575 603 v Bangladesh, 06/08/2021 24 Mohammad Naim Bangladesh 574 601 v Zimbabwe, 22/07/2021 25 Glenn Maxwell Australia 567 836 v Sri Lanka, 27/10/2019 26 Richard Berrington Scotland 565 565 v Zimbabwe, 19/09/2021 27 Liam Livingstone England 542 546 v Pakistan, 18/07/2021 28 Colin Munro New Zealand 535 830 v Pakistan, 02/11/2018 29 Mahmudullah Bangladesh 527 542 v India, 07/11/2019 30 Shikhar Dhawan India 526 685 v New Zealand, 06/02/2019 31 Mohammad Nabi Afghanistan 523 569 v Bangladesh, 15/09/2019 32 Tim Seifert New Zealand 518 685 v Pakistan, 22/12/2020 33 Shreyas Iyer India 516 556 v England, 18/03/2021 34 Tony Ura Papua New Guinea 503 563 v Namibia, 20/10/2019 34 David Miller South Africa 503 587 v Sri Lanka, 19/03/2019 36 Kevin O'Brien Ireland 496 509 v Afghanistan, 10/03/2020 37 Kusal Perera Sri Lanka 494 751 v South Africa, 22/03/2014 37 Andrew Balbirnie Ireland 494 523 v Hong Kong, 18/10/2019 39 Ben Cooper Netherlands 493 500 v Ireland, 05/10/2019 40 Glenn Phillips New Zealand 492 544 v Bangladesh, 01/04/2021 40 Najibullah Zadran Afghanistan 492 556 v Ireland, 14/01/2017 42 Max O'Dowd Netherlands 491 549 v Kenya, 18/10/2019 43 Kyle Coetzer Scotland 489 564 v Netherlands, 16/09/2019 44 Tom Latham New Zealand 484 484 v Bangladesh, 10/09/2021 45 Jatinder Singh Oman 482 489 v Hong Kong, 30/10/2019 46 Fakhar Zaman Pakistan 481 842 v Australia, 08/07/2018 46 Nicholas Pooran West Indies 481 491 v Pakistan, 31/07/2021 48 Suryakumar Yadav India 477 497 v Sri Lanka, 25/07/2021 49 Calum MacLeod Scotland 474 488 v Bermuda, 24/10/2019 50 Matthew Cross Scotland 473 478 v Zimbabwe, 17/09/2021 51 Asghar Afghan Afghanistan 472 493 v Sri Lanka, 17/03/2016 52 Kane Williamson New Zealand 463 760 v Bangladesh, 03/01/2017 53 Muhammad Usman United Arab Emirates 458 490 v Canada, 27/10/2019 54 Tim David Singapore 457 457 v Hong Kong, 04/03/2020 55 Shakib Al Hasan Bangladesh 451 618 v Pakistan, 24/04/2015 56 Mohammad Hafeez Pakistan 446 649 v Sri Lanka, 11/12/2013 57 Kamran Khan Qatar 445 463 v Bahrain, 25/02/2020 58 Lendl Simmons West Indies 443 546 v Pakistan, 01/04/2014 59 Kushal Bhurtel Nepal 442 442 v Netherlands, 24/04/2021 60 Soumya Sarkar Bangladesh 436 599 v Sri Lanka, 15/02/2018 61 Ravija Sandaruwan Kuwait 435 457 v Bahrain, 26/02/2020 61 Litton Das Bangladesh 435 563 v Zimbabwe, 11/03/2020 63 Ramesh Satheesan Romania 422 447 v Malta, 04/09/2021 64 Gerhard Erasmus Namibia 421 434 v Uganda, 03/04/2021 65 Kieron Pollard West Indies 417 537 v Pakistan, 28/07/2013 66 Finn Allen New Zealand 413 413 v Bangladesh, 10/09/2021 67 Nizakat Khan Hong Kong 405 446 v Nigeria, 27/10/2019 68 D'Arcy Short Australia 404 756 v United Arab Emirates, 22/10/2018 69 David Warner Australia 401 826 v West Indies, 11/05/2010 69 Shimron Hetmyer West Indies 401 443 v Australia, 10/07/2021 71 Azhar Andani Portugal 399 399 v Malta, 22/08/2021 72 Danushka Gunathilaka Sri Lanka 398 468 v England, 23/06/2021 72 Zeeshan Maqsood Oman 398 440 v Jersey, 27/10/2019 74 Craig Ervine Zimbabwe 396 396 v Scotland, 19/09/2021 75 Wesley Madhevere Zimbabwe 393 418 v Bangladesh, 25/07/2021 75 Francois du Plessis South Africa 393 843 v Bangladesh, 05/07/2015 77 Temba Bavuma South Africa 387 477 v England, 16/02/2020 78 Rishabh Pant India 383 415 v England, 18/03/2021 78 Sean Williams Zimbabwe 383 481 v Ireland, 14/07/2019 80 Muhammad Tanveer Qatar 382 441 v Maldives, 23/02/2020 80 Ryan Burl Zimbabwe 382 407 v Ireland, 01/09/2021 82 Matthew Wade Australia 378 410 v West Indies, 16/07/2021 83 Navneet Dhaliwal Canada 375 376 v Ireland, 23/10/2019 84 Collins Obuya Kenya 372 475 v Scotland, 19/10/2019 85 Rohan Mustafa United Arab Emirates 370 385 v Afghanistan, 16/01/2017 86 Usman Ghani Afghanistan 367 426 v Oman, 29/11/2015 87 Zeeshan Khan Kukikhel Hungary 364 364 v Malta, 05/09/2021 88 Paras Khadka Nepal 362 478 v Singapore, 28/09/2019 89 Heinrich Klaasen South Africa 361 463 v Pakistan, 14/04/2021 90 Khawar Ali Oman 360 359 v Maldives, 25/02/2020 91 Ryan ten Doeschate Netherlands 358 396 v Papua New Guinea, 02/11/2019 92 Gyanendra Malla Nepal 357 357 v Netherlands, 24/04/2021 93 Nitish Kumar Canada 356 360 v Oman, 25/10/2019 94 Afif Hossain Bangladesh 355 355 v New Zealand, 10/09/2021 95 Manish Pandey India 354 529 v Ireland, 29/06/2018 96 Steve Smith Australia 352 477 v India, 08/12/2020 97 Gareth Delany Ireland 351 412 v Afghanistan, 10/03/2020 97 Ross Taylor New Zealand 351 538 v Pakistan, 28/12/2011 97 Kusal Mendis Sri Lanka 351 506 v New Zealand, 03/09/2019 100 Samiullah Shenwari Afghanistan 344 470 v Bangladesh, 07/06/2018

This was the complete list of top 100 players along with their ratings and career-best ratings. These ratings change as per the performances of the players. As and when the rating changes, the same will be notified here.

