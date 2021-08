Indian Independence Day 2021: जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में भारतीय सेना ने फहराया 100 फीट ऊंचा तिरंगा

भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में स्वतंत्रता दिवस 2021 से पहले 100 मीटर ऊंचा झंडा फहराया। ध्वजारोहण समारोह के बाद भारतीय सेना ने ध्वज को सलामी देकर सम्मान दिया।

भारतीय सेना द्वारा फहराया गया तिरंगा झंडा देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने का संदेश दे रहा है। सेना ने एक बयान में कहा कि तिरंगा कश्मीर में शांति और देशभक्ति के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।

"100 फीट ऊंचा भारतीय ध्वज कश्मीर में शांति और देशभक्ति के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। इस परियोजना को भारतीय सेना और सोलर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया है। परियोजना की आधारशिला 7 फरवरी 2021 को रखी गई थी और 10 अगस्त 2021 को राष्ट्र को समर्पित ध्वज," भारतीय सेना द्वारा दिया गया बयान।

"One Flag, one Land, one Heart, one Hand"#Kashmir ready to welcome the Tallest Flag in Gulmarg. The skyline of #Gulmarg will soon be characterised by 100 ft tall #Flag. The place is increasingly becoming popular among the tourists.



