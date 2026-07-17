भारत की पहली सबसे ऊंची इमारत, सिर्फ 87 लाख में हुई थी तैयार, देखने के लिए उमड़ी थी भीड़

भारत में आज कई गगनचुंबी इमारतें मौजूद हैं, जो कि अपनी ऊंचाई के साथ-साथ वास्तुकला के लिए भी जानी जाती हैं। इन इमारतों को बनाने में कई करोड़ों रुपये का खर्च आता है, जो कि कई वर्षों में जाकर बनती हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली सबसे ऊंची इमारत चेन्नई में स्थित LIC बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग को उस समय सिर्फ 87 लाख रुपये की लागत में बनाया गया था।

इमारत से जुड़ी एक खास बात यह है कि इसका निर्माण विदेशी आर्किटेक्ट्स की देखरेख में किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने बीच में ही प्रोजेक्ट छोड़ दिया, जिसके बाद एक भारतीय आर्किटेक्ट ने इस बिल्डिंग का निर्माण किया था। बिल्डिंग जब बनकर तैयार हुई, तो इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम लग गया था।

कब शुरू हुआ था बिल्डिंग का निर्माण

देश की पहली सबसे ऊंची बिल्डिंग का निर्माण 1952 में शुरू हुआ था। दरअसल, इस बिल्डिंग को बनाने का विचार 1952 में यूनाइटेड इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन एम.सी.टी.एम चिदंबरम चेट्टि्यार के दिमाग में आया था। उस समय देश में इतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थीं।