उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी, राज्य के इस जिले में है मौजूद
उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में प्रमुख उत्पादक राज्य है। इस कड़ी में यहां पूरे राज्य में सबसे बड़ी अनाज मंडी है, जिसे व्यापार का बड़ा केंद्र माना जाता है। इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे।
उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि अपनी विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसके अलावा, यह राज्य कृषि के क्षेत्र में भी प्रमुख उत्पादक राज्य है। राज्य के अलग-अलग जिलों में प्रमुख अनाज मंडियां भी मौजूद हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि यूपी का सबसे बड़ी अनाज मंडी किस जिले में है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।
यूपी की सबसे बड़ी अनाज मंडी
यूपी की सबसे बड़ी अनाज मंडी की बात करें, तो यह नवीन गल्ला मंडी है, जो कि नौबस्ता, कानपुर में है। यह यूपी की सबसे बड़ी मल्टी क्रॉप थोक अनाज मंडियों में से एक है। यह प्रदेश के कृषि उत्पादन मंडी परिषद् के तहत संचालित ए श्रेणी की मंडी है।
कब हुई थी स्थापना
पहले कानपुर का मुख्य व्यापार भीड़भाड़ वाले इलाके कलेक्टरगंज जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में होता था। मंडी में बड़ी-बड़ी गाड़ियां पहुंचती थी, जिससे यहां जाम लगता था, इस वजह से इस मंडी को स्थानांतरित कर 1980 के दशक में शहर के बाहरी इलाके नौबस्ता बाईपास पर बनाया गया।
100 एकड़ से अधिक में फैली है मंडी
कानपुर की यह मंडी 100 एकड़ से अधिक भूमि पर फैली हुई है। मंडी में पक्के आढ़त, खुले नीलामी यार्ड, वेयरहाउस और बड़ी गाड़ियों की पार्किंग बनाई गई है।
मंडी में कौन-कौन-से फसलों का व्यापार होता है
नौबस्ती मंडी गेंहू और चावल की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। इस मंडी में फतेहपुर, उन्नाव, कन्नौज, इटावा और बुंदेलखंड के जिलों से गेहूं और चावल की आवक होती है। इसके अलावा सरसों, तिल और लाही की बड़ी आवक भी आती है। वहीं, यहां पर अरहर, चना, उड़द और मटर की थोक निलामी होती है। आपको बता दें कि कानपुर की इस मंडी से सैकड़ों आटा मिलों, चावल की मिलों और तेल की मिलों में कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है।
मंडी में प्रतिदिन आते हैं 1000 से अधिक ट्रक और ट्रॉलियां
मंडी में फसल के सीजन के समय नौबस्ता मंडी में प्रतिदिन 1,000 से अधिक ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां आती हैं। वहीं, मंडी में 500 से अधिक पंजीकृत आढ़ती (Commission Agents) और हजारों थोक व्यापारी काम करते हैं।
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