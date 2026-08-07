उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी, राज्य के इस जिले में है मौजूद

उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि अपनी विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसके अलावा, यह राज्य कृषि के क्षेत्र में भी प्रमुख उत्पादक राज्य है। राज्य के अलग-अलग जिलों में प्रमुख अनाज मंडियां भी मौजूद हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि यूपी का सबसे बड़ी अनाज मंडी किस जिले में है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

यूपी की सबसे बड़ी अनाज मंडी

यूपी की सबसे बड़ी अनाज मंडी की बात करें, तो यह नवीन गल्ला मंडी है, जो कि नौबस्ता, कानपुर में है। यह यूपी की सबसे बड़ी मल्टी क्रॉप थोक अनाज मंडियों में से एक है। यह प्रदेश के कृषि उत्पादन मंडी परिषद् के तहत संचालित ए श्रेणी की मंडी है।

कब हुई थी स्थापना

पहले कानपुर का मुख्य व्यापार भीड़भाड़ वाले इलाके कलेक्टरगंज जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में होता था। मंडी में बड़ी-बड़ी गाड़ियां पहुंचती थी, जिससे यहां जाम लगता था, इस वजह से इस मंडी को स्थानांतरित कर 1980 के दशक में शहर के बाहरी इलाके नौबस्ता बाईपास पर बनाया गया।