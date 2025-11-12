CAT 2025 Admit Card, Download Link Here
दुनिया में बैंगन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यहां देखें नाम

By Bagesh Yadav
Nov 12, 2025, 12:22 IST

भारत दुनिया में बैंगन का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां हर साल लाखों टन बैंगन की पैदावार होती है। आइए जानते हैं कि बैंगन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देश कौन से हैं, इसकी क्षेत्रीय खासियतें क्या हैं, और यह सब्जी एशिया, मध्य पूर्व और अन्य देशों के खानपान में इतनी लोकप्रिय क्यों है। 

बैंगन का सबसे बड़ा उत्पादक: भारत दुनिया के किसी भी अन्य देश से ज्यादा बैंगन का उत्पादन करता है। बैंगन को एगप्लांट या ऑबर्जीन के नाम से भी जाना जाता है। यहां की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियों और अलग-अलग क्षेत्रीय व्यंजनों में इसकी भारी मांग के कारण, भारत हर साल 12.9 मिलियन टन से ज्यादा बैंगन का उत्पादन करता है। इस सब्जी की खेती पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में की जाती है। इसका इस्तेमाल करी से लेकर स्टर-फ्राई जैसे कई व्यंजनों में होता है। 

दुनिया में बैंगन का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन सा है?

भारत दुनिया का सबसे बड़ा बैंगन उत्पादक देश है, जहां सालाना 12.9 मिलियन मीट्रिक टन पैदावार होती है। इसे स्थानीय तौर पर बैंगन कहा जाता है। इसकी खेती देश के बड़े हिस्सों में गर्मी और सर्दी, दोनों मौसमों में की जाती है। यह सब्जी भारतीय खानपान का एक अहम हिस्सा है और इसे अक्सर भरवां, मैश करके (जैसे बैंगन का भरता) या तलकर बनाया जाता है।

भारत में बैंगन का कितना उत्पादन होता है?

भारत में सालाना लगभग 12.9 मिलियन टन बैंगन का उत्पादन होता है, जो दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग एक-तिहाई है। यह इसे न केवल सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है, बल्कि सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक भी बनाता है। बैंगन को ताजे बाजारों में बेचा जाता है, घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अचार, फ्रोजन सब्जियों और रेडी-टू-कुक मील में भी प्रोसेस किया जाता है।

दुनिया के 5 सबसे बड़े बैंगन उत्पादक देश

रैंक

देश

सालाना उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में)

1

भारत

12.9

2

चीन

11.5

3

मिस्र

1.3

4

तुर्की

0.8

5

इंडोनेशिया

0.5

नोट: ये आंकड़े खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के नवीनतम 2023–2024 के डेटा पर आधारित हैं।

1. भारत

भारत बैंगन के वैश्विक उत्पादन में बहुत आगे है। इस सब्जी की खेती भारत के लगभग हर राज्य में होती है, लेकिन खास तौर पर पूर्व और दक्षिण में। किसान कई स्थानीय किस्में उगाते हैं, जिनमें छोटे गोल बैंगन, लंबे पतले बैंगन और बैंगनी-सफेद हाइब्रिड किस्में शामिल हैं। भारत में बैंगन को पौष्टिक, सस्ता और रोज के भोजन का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है।

2. चीन

चीन 11.5 मिलियन टन के सालाना उत्पादन के साथ इस मामले में ज्यादा पीछे नहीं है। चीनी खानपान में, बैंगन को आमतौर पर लहसुन और सोया और ब्लैक बीन जैसे सॉस के साथ स्टर-फ्राई किया जाता है। यह देश ज्यादा उपज देने वाली हाइब्रिड किस्मों का उपयोग करता है और एशियाई सब्जियों के लिए इसका एक मजबूत निर्यात बाजार है, जिसमें बैंगन भी शामिल है।

3. मिस्र

मिस्र में हर साल लगभग 1.3 मिलियन टन बैंगन का उत्पादन होता है। इस सब्जी का इस्तेमाल मध्य पूर्वी व्यंजनों जैसे बाबा गनूश और फ्राइड एगप्लांट सलाद में बड़े पैमाने पर किया जाता है। बैंगन मिस्र की गर्म जलवायु में अच्छी तरह से उगता है और इसकी खेती मुख्य रूप से नील डेल्टा क्षेत्र में की जाती है।

4. तुर्की

तुर्की में सालाना लगभग 0.8 मिलियन टन बैंगन की पैदावार होती है। तुर्की के खानपान में, बैंगन को इमाम बायिल्डी (भरवां बैंगन) और ग्रिल्ड पेट्लिकन जैसे पारंपरिक व्यंजनों में शामिल किया जाता है। देश का उत्पादन घरेलू उपयोग और क्षेत्रीय निर्यात, दोनों में काम आता है।

5. इंडोनेशिया

इंडोनेशिया में हर साल करीब 0.5 मिलियन टन बैंगन का उत्पादन होता है। इस सब्जी का इस्तेमाल इंडोनेशियाई करी, संबल और स्टर-फ्राई में किया जाता है। इसकी ज्यादातर खेती छोटे किसानों द्वारा की जाती है, और यहां बैंगनी, हरे और यहां तक कि सफेद रंग के बैंगन भी उगाए जाते हैं।

बैंगन के बारे में रोचक तथ्य

1. यह तकनीकी रूप से एक फल है

हालांकि इसे एक सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वानस्पतिक रूप से बैंगन असल में एक फल है, जो एक तरह का बेरी है।

2. यह कई रंगों में आता है

बैंगन सिर्फ बैंगनी रंग के नहीं होते। किस्म के आधार पर वे हरे, सफेद, पीले या धारीदार भी हो सकते हैं।

3. भारत में इसकी प्राचीन उत्पत्ति

ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि बैंगन की खेती सबसे पहले 2,000 साल पहले भारत में शुरू हुई थी। इसके बाद यह एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप में फैला।

4. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

बैंगन में नासुनिन जैसे यौगिक होते हैं, जो इसके बैंगनी छिलके में पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कोशिकाओं की रक्षा करने में मदद करते हैं।

5. भारत में बैंगन को जीआई टैग मिला है

भारत में कई क्षेत्रीय किस्मों को उनकी अनूठी विशेषताओं के कारण भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिला है। इनमें आंध्र प्रदेश का वनकाया और महाराष्ट्र का सोलापुर बैंगन शामिल हैं।

