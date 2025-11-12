कॉटन और लिनन में क्या होता है अंतर? यहां जानें

बहुत से लोग लिनन और कॉटन को लेकर दुविधा में रहते हैं। उन्हें लगता है कि इन दोनों को एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है और इनमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन असल में, कॉटन और लिनन के बीच कुछ बड़े अंतर हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। कपड़े के स्रोत से लेकर उसकी बनावट तक, और यहां तक कि गर्मी की लहरों के दौरान कौन-सा कपड़ा पहनना बेहतर है, यहां आपको सभी जवाब मिलेंगे। कॉटन और लिनन में क्या अंतर है? यहां कुछ मुख्य पैरामीटर दिए गए हैं जो आपको कॉटन और लिनन के बीच अंतर करने में मदद कर सकते हैं। स्रोत लिनन सन (फ्लैक्स) के पौधे से बनता है, जबकि कॉटन कपास के पौधे से बनता है। कपास की कटाई की तुलना में, सन से लिनन बनाने की प्रक्रिया कहीं ज्यादा मेहनत वाली होती है। बनावट जो लोग मुलायम कपड़े पहनने के आदी हैं, उन्हें नया लिनन का कपड़ा थोड़ा खुरदुरा लग सकता है! लिनन को मुलायम होने में समय लगता है। कॉटन छूने में मुलायम होता है और शुरुआत से ही आरामदायक लगता है, यही वजह है कि कॉटन एक ज्यादा लोकप्रिय विकल्प है।

तापमान कॉटन की तुलना में लिनन पहनने में ज्यादा ठंडा होता है। कई लोगों का मानना है कि गर्म जलवायु और मौसम के लिए कॉटन सबसे आरामदायक कपड़ा है, लेकिन सच तो यह है कि इसकी तुलना में लिनन एक बेहतर विकल्प है। लिनन में पसीना आसानी से सूख जाता है, जबकि कॉटन नमी को सोख लेता है, जिससे हमें और ज्यादा पसीना आता है। मजबूती अगर सीधे जवाब की बात करें, तो लिनन ज्यादा मजबूत होता है और लंबे समय तक चलता है। कॉटन, लिनन जितना मजबूत नहीं होता, और समय के साथ इसका कपड़ा खराब हो सकता है। इसलिए, जब मजबूती की बात आती है, तो लिनन एक साफ तौर पर बेहतर विकल्प लगता है। सिकुड़न लिनन में अपने कड़ेपन के कारण आसानी से सिकुड़न पड़ जाती है। जो लोग मुलायम लुक की तुलना में थोड़ा सिकुड़न वाला लुक पसंद करते हैं, वे लिनन चुनते हैं। यह कड़ापन इसे थोड़ा ज्यादा क्लासी और गंभीर लुक देता है।

दूसरी ओर, कॉटन ज्यादा लचीला होता है और इसमें लिनन जितनी सिकुड़न नहीं पड़ती। प्रेस करने पर कॉटन की सिकुड़न आसानी से दूर हो जाती है, जिससे यह लिनन की तुलना में ज्यादा चिकना दिखता है।