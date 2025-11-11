एशिया की नदियों पर आधारित जरुरी GK क्विज के 10 प्रश्नोत्तर यहाँ देखें

एशिया की नदियों पर सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर: क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहां दुनिया की कई प्रमुख नदियां भी हैं। इस क्विज में, हम एशिया की नदियों के बारे में जानेंगे। यह क्विज छात्रों और कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए, शुरू करते हैं! एशिया की नदियों पर सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर

1. एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? (a) गंगा (b) यांग्त्जी (c) मेकांग (d) यांगोन सही उत्तर: (b) यांग्त्जी यांग्त्जी नदी एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसे चीनी सभ्यता के मुख्य आधारों में से एक माना जाता है। 2. कौन सी नदी ईरान और इराक के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है? (a) फरात (b) टिगरिस (c) शट्ट अल-अरब (d) कुरा सही उत्तर: (c) शट्ट अल-अरब शट्ट अल-अरब को अरवंद रुद के नाम से भी जाना जाता है; यह ईरान और इराक के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है।

3. किस नदी को “बंगाल का शोक” कहा जाता है?

(a) गंगा (b) यमुना (c) ब्रह्मपुत्र (d) दामोदर सही उत्तर: (d) दामोदर भारत के पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों से होकर बहने वाली दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में भयंकर बाढ़ लाती है। 4. पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? (a) मेकांग डेल्टा (b) वोल्गा डेल्टा (c) गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा (d) नील डेल्टा सही उत्तर: (c) गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका क्षेत्रफल 105,640 वर्ग किलोमीटर है। 5. थ्री गोर्जेस बांध किस नदी पर बनाया गया था? (a) पीली नदी (b) यांग्त्जी नदी (c) मेकांग नदी (d) इरावदी नदी सही उत्तर: (b) यांग्त्जी नदी थ्री गोर्जेस बांध यांग्त्जी नदी पर बनाया गया है। स्थापित क्षमता के मामले में यह दुनिया का सबसे बड़ा बिजली स्टेशन है।

6. भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? (a) यमुना (b) गंगा (c) गोदावरी