SSC CGL Admit Card 2025 Download Link
Focus
Quick Links

दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन-सा है, यहां जानें

By Kishan Kumar
Sep 10, 2025, 17:09 IST

ग्रीन एनाकोंडा धरती पर सबसे बड़ा सांप है, जिसका वजन 550 पाउंड (250 किलो) से ज्यादा होता है और यह 30 फीट (9 मीटर) तक लंबा हो सकता है। यह जैतूनी-हरे रंग का सांप मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के दलदली इलाकों और नदियों में पाया जाता है। यह दुनिया का सबसे भारी सांप है और इसके वयस्क सांप काफी बड़े आकार के होते हैं। अजगरों के उलट, जो सूखी जमीन पसंद करते हैं, ग्रीन एनाकोंडा ज्यादातर पानी में ही रहते हैं। वे अक्सर चुपके से शिकार पर हमला करने के लिए पानी के पास डूबे रहते हैं।

दुनिया का सबसे बड़ा सांप
दुनिया का सबसे बड़ा सांप

सांप, जो धरती के सबसे दिलचस्प जीवों में से एक हैं, कई आकार और साइ में आते हैं। लेकिन, इनमें से कुछ इतने लंबे हो जाते हैं कि उन्हें देखकर हम हैरान रह जाते हैं। अब तक मिला सबसे बड़ा सांप का जीवाश्म टाइटनोबोआ का है। यह एक प्रागैतिहासिक सांप था, जो लगभग 6 करोड़ साल पहले रहता था। यह सैंतालीस फीट तक लंबा हो सकता था और इसका वजन 2,500 पाउंड से ज्यादा था, जो धरती के पुराने समय का एक सचमुच हैरान कर देने वाला जीव है।

लेकिन, क्या आप आधुनिक समय में दर्ज किए गए सबसे बड़े सांप के बारे में जानते हैं? आजकल पाए जाने वाले सबसे बड़े सांप की बात करें, तो यह खिताब ग्रीन एनाकोंडा के पास है।

यह मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और 30 फीट (9 मीटर) तक लंबा हो सकता है। इसका वजन 500 पाउंड (227 किलो) से ज्यादा हो सकता है। इस लेख में हम दुनिया के सबसे बड़े सांप के बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक जीवाश्मों से लेकर आज के विशालकाय सांपों तक ये सांप बिना किसी शक के बहुत असाधारण हैं।

ग्रीन एनाकोंडा

ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के सबसे भारी सांप हैं, जो 33 फीट तक लंबे और 550 पाउंड तक वजनी हो सकते हैं। इनकी त्वचा जैतूनी-हरे रंग की होती है, जिस पर काले धब्बे होते हैं। यह उन्हें अमेजन के दलदली इलाकों और धाराओं में छिपने में मदद करता है।

ये बिना जहर वाले सांप होते हैं, जो अपने शिकार को जकड़कर मारते हैं। इनके शिकार में कैपीबारा, केमन और हिरण शामिल हैं। वे अपने शिकार को जकड़कर मारते हैं, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। ग्रीन एनाकोंडा आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अपने बड़े आकार और ताकत के कारण उकसाए जाने पर खतरनाक हो सकते हैं। ये पानी में घात लगाकर शिकार करते हैं और लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं।

भारतीय अजगर

भारतीय अजगर 21 फीट तक लंबे हो सकते हैं और उनका वजन लगभग 220 पाउंड होता है। इनकी त्वचा हल्के रंग की और धारीदार होती है, जो उन्हें जंगल में छिपने में मदद करती है। ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में पाए जाते हैं और इनमें जहर नहीं होता।

वे चूहों, पक्षियों और छोटे स्तनधारी जानवरों का शिकार करते हैं। इनके चेहरे पर 'हीट पिट्स' होते हैं, जिनसे ये रात में गर्म शरीर वाले शिकार का पता लगा लेते हैं। हालांकि, ये आमतौर पर आक्रामक नहीं होते, लेकिन खतरा महसूस होने पर अपने बड़े आकार के कारण इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये घात लगाकर शिकार करते हैं और अच्छे तैराक होते हैं।

किंग कोबरा

किंग कोबरा दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप हैं, जिनकी लंबाई 18.7 फीट तक पहुंच सकती है। इनका एक खास फन होता है, जो खतरा महसूस होने पर फैल जाता है। ये एशिया में पाए जाते हैं और जंगलों और पानी के पास वाले इलाकों में रहते हैं। ये मुख्य रूप से दूसरे सांपों को खाते हैं, लेकिन छिपकलियों और छोटे स्तनधारी जानवरों को भी खाते हैं।

इनका जहर इतना तेज होता है कि यह एक हाथी को भी मार सकता है। अगर तुरंत इलाज न मिले, तो यह इंसानों के लिए जानलेवा होता है। ये शर्मीले होते हैं, लेकिन घेरे जाने पर हमला कर देते हैं। ये दूसरे सरीसृपों का शिकार करके और जहां तक हो सके, टकराव से बचकर जिंदा रहते हैं।

दुनिया का सबसे लंबा सांप जालीदार अजगर (Reticulated Python) भी है। ये आमतौर पर 20 फीट से ज्यादा लंबे होते हैं। अब तक का सबसे लंबा सत्यापित सांप 25 फीट से भी ज्यादा लंबा था। 1912 के एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड में तो 32.8 फीट की प्रभावशाली लंबाई का दावा भी किया गया था।

ये मूल रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। ये बिना जहर वाले सांप होते हैं, जो शिकार को जकड़कर मारते हैं और अपनी त्वचा पर बने जटिल हीरे जैसे पैटर्न से पहचाने जाते हैं। ये बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और बड़े शिकार को भी काबू में कर सकते हैं। इनका प्रभावशाली आकार इन्हें सचमुच एक अद्भुत सरीसृप बनाता है।

पढ़ेंःभारत का कौन-सा जिला कहलाता है ‘लहसुन का शहर’, जानें क्या है नाम



Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News