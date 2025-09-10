भारत का कौन-सा जिला कहलाता है ‘लहसुन का शहर’, जानें क्या है नाम

भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहां की विरासत, गौरवशाली इतिहास और संस्कृति अन्य देशों से अलग है। यही वजह है कि भारत को करीब से जानने के लिए हर साल यहां बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी पहुंचते हैं। भारत को खास बनाने में यहां के प्रत्येक राज्य और उनमें मौजूद जिलों का भी विशेष महत्त्व है।

यहां के जिलों की विशेषता की वजह से भी भारत को नई पहचान मिलती है। इस कड़ी में कुछ जिलों को उपनाम भी दिए गए हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि भारत में एक जिला ऐसा भी है, जिसे ‘लहसुन का शहर’ भी कहा जाता है। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

भारत में कुल कितने शहर हैं

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत में कुल कितने शहर मौजूद हैं। आपको बता दें कि भारत में समय-समय पर जिलों की संख्या में बदलाव होता रहता है।

क्योंकि, राज्य अपने हिसाब से नई जिले घोषित करने के साथ कुछ पुराने जिलों का भी विलय करते रहते हैं। ऐसे में इनकी संख्या में बदलाव होते रहते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 797 जिले हैं। हालांकि, कुछ लेखों और किताबों में आपको इनकी संख्या 780 और 813 भी देखने को मिल सकती है।