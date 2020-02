भारत के सभी मुख्य राजनीतिक दलों की सूची

भारत में विविध पार्टियों वाली राजनीतिक प्रणाली है. 7 फ़रवरी, 2020 तक भारत में राजनीतिक दलों को तीन समूहों अर्थात राष्ट्रीय दल ( संख्या 8), क्षेत्रीय दल (संख्या 53) और गैर मान्यता प्राप्त दलों (संख्या 2044) के रूप में बाँटा गया है|. सभी राजनीतिक दल जो स्थानीय स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं उनका भारतीय निर्वाचन आयोग (EIC) में पंजीकृत होना आवश्यक है.

एक मान्यता प्राप्त पार्टी का अपना चुनाव चिन्ह होता है और उसे टीवी और रेडियो के माध्यम से अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख के संबंध में राष्ट्रीय पार्टियों से विचार-विमर्श करता है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए इनसे सहयोग प्राप्त करता है|

भारत के सभी राष्ट्रीय पार्टियों की सूची नीचे दी गई है:(List of All the Political Parties in India)

क्र.सं. नाम गठन 1. भारतीय जनता पार्टी (BJP) 1980 2. बहुजन समाज पार्टी (BSP) 1984 3. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) 1964 4. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) 1925 5. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) 1885 6. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) 1999 7. तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) 1998 8. नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013

Source: Election Commission of India

भारत में क्षेत्रीय पार्टियों की लिस्ट इस प्रकार है :- (List of Main State Parties are)

नाम गठन राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश आम आदमी पार्टी (AAP) 2012 दिल्ली, पंजाब ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) 1972 पुदुचेरी, तमिलनाडु ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) 1939 पश्चिम बंगाल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) 1927 तेलंगाना ऑल इंडिया एन. आर. कांग्रेस (AINRC) 2011 पुदुचेरी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) 2004 असम ऑल झारखण्ड स्टूडेंट यूनियन (AJSU) 1986 झारखण्ड असम गण परिषद (AGP) 1985 असम बीजू जनता दल (BJD) 1997 ओडिशा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) 1985 असम देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम (DMDK) 2005 तमिलनाडु द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) 1949 पुदुचेरी, तमिलनाडु हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) (HJC(BL)) 2007 हरियाणा हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (HSPDP) 1968 मेघालय इन्डियन नेशनल लोक दल (INLD) 1999 हरियाणा इन्डियन नेशनल मुस्लिम लीग (IUML) 1948 केरल जम्मू-कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस (JKNC) 1932 जम्मू-कश्मीर जम्मू-कश्मीर नेशनल पेंथर्स पार्टी (JKNPP) 1982 जम्मू-कश्मीर जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (JKPDP) 1998 जम्मू-कश्मीर जनता दल (सेक्युलर) (JD(S)) 1999 कर्नाटक, केरल जनता दल (यूनाइटेड) (JD(U)) 1999 बिहार झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (JMM) 1972 झारखण्ड झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) (JVM(P)) 2006 झारखण्ड केरल कांग्रेस (एम) (KC(M)) 1979 केरल लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) 2000 बिहार महाराष्ट नवनिर्माण सेना (MNS) 2006 महाराष्ट्र महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (MGP) 1963 गोवा मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी (MSCP) 1997 मणिपुर मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) 1959 मिजोरम मिजोरम पीपुल्स कांफ्रेंस (MPC) 1972 मिजोरम नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) 2002 मणिपुर, नागालैंड नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) 2013 मेघालय पट्टाली मक्कल काची (PMK) 1989 पुदुचेरी, तमिलनाडु अरुणाचल पीपुल्स पार्टी (PPA) 1987 अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल (RJD) 1997 बिहार, झारखण्ड राष्ट्रीय लोक दल (RLD) 1996 उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) 2013 बिहार रिवोल्यूशनरी सोशिलिस्ट पार्टी (RSP) 1940 केरल, पश्चिम बंगाल समाजवादी पार्टी (SP) 1992 उत्तर प्रदेश शिरोमणि अकाली दल (SAD) 1920 पंजाब शिव सेना (SS) 1966 महाराष्ट्र सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF) 1993 सिक्किम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) 2013 सिक्किम तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) 2001 तेलंगाना तेलगू देशम पार्टी (TDP) 1982 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (UDP) 1972 मेघालय वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) 2011 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) (SJP) 1990 उत्तर प्रदेश

Source: Election Commission of India

भारतीय राजनीति में कई पार्टियों के मौजूद होने से राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है क्योंकि कई पार्टियों के चुनाव लड़ने से मतदाता असमंजश की स्थिति में आ जाता है | इस कारण किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नही मिल पाता है और गठबंधन की सरकार बनती है जिससे सरकार कमजोर होती है और उसमे कड़े फैंसले लेने की ताकत नही होती है | इस तरह के माहौल में सही लोकतंत्र की स्थापना नही हो पाती है.

नोट: चुनाव आयोग द्वारा किसी नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी के स्टेटस में परिवर्तन किया जा सकता है.यह परिवर्तन चुनावों में उसके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है. इसलिए उपर्युक्त सारिणी में भी परिवर्तन किया हो सकता है.

